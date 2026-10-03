Đại hội Liên chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Quang cảnh đại hội - Ảnh: H.Đ

Thời gian qua, Liên chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trong đó, quan điểm xuyên suốt là chuyển mạnh tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân, hướng tới xây dựng một xã hội khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe, kết nối nguồn lực xã hội nhằm lan tỏa kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động; xây dựng nhiều mô hình tập thể dục dưỡng sinh, nhảy dân vũ hoạt động hiệu quả.

Các đại biểu tham dự đại hội - Ảnh: H.Đ

Nhiệm kỳ tới, Liên chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh sẽ tiếp tục tập trung phát triển hội viên, hình thành các mạng lưới rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh; tích cực tuyên truyền, tư vấn, giáo dục kiến thức sức khỏe phổ thông cho hội viên để mọi người biết và tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân; xây dựng và mở rộng thêm các mô hình hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Liên chi hội.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành gồm 16 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Thu Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Liên chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.