Đại hội lần thứ V Hội Khuyến học tỉnh thành công tốt đẹp

Về phía tỉnh Điện Biên, dự Đại hội có đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Tuyết Lan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng 250 đại biểu đại diện cho hội viên Hội Khuyến học toàn tỉnh dự đại hội.

Đại biểu dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các chủ trương, chính sách về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập” được triển khai rộng khắp, góp phần phát huy truyền thống hiếu học, thúc đẩy học tập thường xuyên, suốt đời.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Công tác khuyến học, khuyến tài ưu tiên học sinh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới thông qua trao học bổng, khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai; vận động xây dựng, sửa chữa trường lớp, nhà bán trú, nhà công vụ và bổ sung trang thiết bị dạy học. Các chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Vì em hiếu học”, “Con nuôi công an Điện Biên” tiếp sức cho nhiều học sinh vượt khó, duy trì học tập.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng trao Cờ Thi đua xuất sắc cho tập thể Hội Khuyến học tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mùa A Vảng và đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; bám sát các chỉ đạo của tỉnh và sự hướng dẫn của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam để nâng cao chất lượng các mô hình học tập. Đồng thời, tăng cường đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận cơ hội học tập bình đẳng; phát huy vai trò cán bộ khuyến học trong kết nối, lan tỏa tinh thần hiếu học và học tập suốt đời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt trao Bằng khen cho Hội Khuyến học tỉnh.

Trước đó, tại phiên thứ Nhất, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 31 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VII gồm 7 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo Hội; đồng chí Giàng Thị Hoa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khóa V.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt tại đại hội.

Dịp này, Trung ương hội khuyến học Việt Nam tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho tập thể Hội Khuyến học tỉnh, tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.