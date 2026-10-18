Đại hội lần thứ II Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản: Kết nối cộng đồng, lan tỏa bản sắc Việt

Đại hội lần thứ II Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai nhiệm kỳ 2026 - 2028

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 và 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2026), Đại hội lần thứ II Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai nhiệm kỳ 2026 - 2028 đã được tổ chức tại Nhật Bản trong không khí trang trọng, đoàn kết và ấm áp tình đồng hương.

Sự kiện là dịp nhìn lại những kết quả hoạt động của Hội, đồng thời xác định phương hướng xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, đáp ứng nhu cầu kết nối, hỗ trợ và phát triển của phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Đại hội đã bầu bà Lê Thương giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai nhiệm kỳ 2026 - 2028. Bà đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Mạng lưới Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản, góp phần mở rộng liên kết giữa các tổ chức, hội nhóm phụ nữ, tăng cường phối hợp hoạt động và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng người Việt trên toàn quốc.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn gửi lời chúc mừng tới tất cả thành viên Hội nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, chúc mừng Đại hội đã được tổ chức thành công, bầu ra Ban lãnh đạo mới.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn phát biểu

Đồng thời, ông ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tổng Lãnh sự cũng bày tỏ mong muốn Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm thiết thực đến đời sống hội viên, phát huy vai trò của phụ nữ trong giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh, đoàn kết, hội nhập với xã hội sở tại.

Các thành viên Hội tích cực tham gia vào việc gìn giữ tiếng Việt, quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt, thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật Bản. Ông Nguyễn Trường Sơn khẳng định, Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai triển khai hoạt động.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Bên cạnh đó, chương trình tọa đàm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là dịp để các đại biểu, hội viên cùng trao đổi về vai trò của phụ nữ trong gia đình, công việc và xã hội; chia sẻ kinh nghiệm thích nghi với môi trường sống tại Nhật Bản, nuôi dạy con song ngữ, gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ và xây dựng mạng lưới hỗ trợ phụ nữ trong cộng đồng.

Những ý kiến trao đổi hướng tới việc đưa hoạt động Hội đến gần hơn với nhu cầu thực tế của hội viên, đặc biệt là phụ nữ trẻ, phụ nữ lao động, du học sinh và các gia đình Việt Nam tại Nhật Bản.

Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản phát biểu

Chia sẻ tại Đại hội, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản Lê Thương bày tỏ sự trân trọng trước sự tín nhiệm của các đại biểu, đồng thời khẳng định quyết tâm cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới nhằm xây dựng Hội trở thành mái nhà chung để phụ nữ Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, công việc và các hoạt động xã hội.

Theo định hướng nhiệm kỳ 2026 - 2028, Hội sẽ chú trọng mở rộng mạng lưới tại các địa phương của Nhật Bản, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, giáo dục, thiện nguyện, hỗ trợ phụ nữ và gia đình hội nhập bền vững, đồng thời tăng cường giao lưu với các tổ chức phụ nữ Nhật Bản.

Đáng chú ý, những định hướng này có sự gắn kết với tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2.8.2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, Nghị quyết đề cao việc gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa bản sắc văn hóa và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước. Trên tinh thần đó, các tổ chức phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản không chỉ thực hiện nhiệm vụ kết nối, chăm lo hội viên mà còn có thể trở thành lực lượng tích cực trong gìn giữ văn hóa, giáo dục thế hệ trẻ và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Đại hội lần thứ II Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai vì vậy không chỉ là sự kiện kiện toàn tổ chức mà còn là dấu mốc khẳng định khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam nơi đất khách. Từ tinh thần đoàn kết, tự tin và hội nhập, phụ nữ Việt Nam tại Kansai tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng cộng đồng vững mạnh, gìn giữ cội nguồn và đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.