Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ II Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản nhiệm kỳ 2026-2028. (Ảnh: MY LÊ)

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), Đại hội lần thứ II Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, nhiệm kỳ 2026-2028, đã được tổ chức tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản.

Sự kiện là dịp nhìn lại những kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, đồng thời xác định phương hướng xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, đáp ứng nhu cầu kết nối, hỗ trợ và phát triển của phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Đại hội đã bầu bà Lê Thương giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai nhiệm kỳ 2026-2028. Bà đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Mạng lưới Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản, góp phần mở rộng liên kết giữa các tổ chức, hội nhóm phụ nữ, tăng cường phối hợp hoạt động và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng người Việt.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn gửi lời chúc mừng tới tất cả thành viên Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúc mừng Đại hội đã được tổ chức thành công, bầu ra Ban lãnh đạo mới, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Tổng Lãnh sự cũng bày tỏ mong muốn Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm thiết thực đến đời sống hội viên, phát huy vai trò của phụ nữ trong giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh, đoàn kết, hội nhập với xã hội sở tại; các thành viên Hội tích cực tham gia vào việc gìn giữ tiếng Việt, quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt, thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam-Nhật Bản. Ông khẳng định Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai triển khai hoạt động.

Chia sẻ tại Đại hội, bà Lê Thương bày tỏ sự trân trọng trước sự tín nhiệm của các đại biểu, đồng thời khẳng định quyết tâm cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới; xây dựng Hội trở thành mái nhà chung để phụ nữ Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, công việc và các hoạt động xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: MY LÊ)

Theo định hướng nhiệm kỳ 2026-2028, Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai sẽ chú trọng mở rộng mạng lưới tại các địa phương của Nhật Bản, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, giáo dục, thiện nguyện, hỗ trợ phụ nữ và gia đình hội nhập bền vững, đồng thời tăng cường giao lưu với các tổ chức phụ nữ Nhật Bản.

Ngay sau Đại hội, chương trình tọa đàm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là dịp để các đại biểu, hội viên cùng trao đổi về vai trò của phụ nữ trong gia đình, công việc và xã hội.