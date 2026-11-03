Đại hội lần thứ I Hội Thuỷ sản thành phố Bắc Ninh

Ngày 3/11, Hội Thuỷ sản thành phố Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2026 - 2031). Dự Đại hội có lãnh đạo Hội Thuỷ sản Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường và 95 đại biểu đại diện các hội viên nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Trung Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam chúc mừng Ban Chấp hành Hội Thủy sản thành phố Bắc Ninh.

Hội Thuỷ sản thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở đổi tên Hội Nghề cá tỉnh Bắc Ninh hiện có 768 hội viên thuộc 47 Chi hội nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn thành phố.

Những năm qua, Hội chú trọng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản đến hội viên, đồng thời hỗ trợ con giống nhằm từng bước xây dựng hệ sinh thái giống phục vụ nuôi thâm canh. Nhờ đó, hoạt động sản xuất của hội viên đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn bộ diện tích nuôi trồng thủy sản của các hội viên đạt năng suất từ 7-8 tấn/ha, mang lại thu nhập từ 400-800 triệu đồng/ha/năm. Đối với mô hình nuôi cá lồng, năng suất đạt 6-7 tấn/lồng, doanh thu từ 400-500 triệu đồng/lồng/lứa.

Lãnh đạo Hội Thủy sản Việt Nam chúc mừng Đại hội lần thứ I Hội Thủy sản thành phố Bắc Ninh.

Toàn thành phố hiện có 15.700 ha mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, trong đó 100 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung với diện tích xấp xỉ 2.900 ha (mỗi vùng có diện tích từ 10 ha trở lên) tập trung chủ yếu tại các xã, phường: Lương Tài, Gia Bình, Quế Võ, Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hoà, Lạng Giang, Ngọc Thiện, Nhã Nam.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố hiện có 152 hộ nuôi tổng số 3.013 lồng cá trên sông. Năng suất trung bình đạt 4,5-5 tấn/lồng/lứa nuôi. Sản lượng thuỷ sản toàn thành phố ước đạt 99.500 tấn/năm, trong đó sản lượng nuôi trồng khoảng 94.800 tấn, sản lượng khai thác tự nhiên gần 5.000 tấn.

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong nuôi trồng thủy sản được Hội Thủy sản Việt Nam khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Thủy sản thành phố Bắc Ninh phấn đấu duy trì có nền nếp các hoạt động, bảo đảm quyền lợi và tạo niềm tin của hội viên.

Phấn đấu đến hết năm 2027 củng cố 100% các Chi hội duy trì sinh hoạt, tổng kết hàng năm, thu nộp đầy đủ hội phí. Phát triển, thành lập thêm các Chi hội tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung quy mô từ 10 ha/vùng trở lên. Quan tâm thành lập các Chi hội tập thể tại các Công ty, Hợp tác xã, trang trại nuôi trồng thủy sản. Đẩy mạnh phong trào thi đua nuôi thủy sản giỏi bảo đảm sản xuất có lãi từ 20-30%.

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, Hội Thủy sản thành phố Bắc Ninh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành; chú trọng công tác tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua nuôi trồng thủy sản giỏi. Đồng thời, duy trì tổ chức các hội thi thủy sản, tích cực tham gia các chương trình, sự kiện do Hội Thủy sản Việt Nam phát động, tổ chức.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội lần thứ I Hội Thủy sản thành phố Bắc Ninh.

Đại hội Hội Thủy sản thành phố Bắc Ninh lần thứ I đã bầu Ban Chấp hành Hội Thủy sản thành phố Bắc Ninh gồm 26 ủy viên; Ban Thường trực gồm 7 thành viên do ông Trần Đình Căn làm Chủ tịch.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân Hội Thuỷ sản thành phố Bắc Ninh được Hội Thuỷ sản Việt Nam tặng Bằng khen.