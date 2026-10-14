Đại hội hợp nhất Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam: Hội tụ nguồn lực, kết nối để vươn xa

Đại hội đánh dấu bước kiện toàn tổ chức sau khi hai tổ chức doanh nghiệp của Hải Phòng và Hải Dương tại TP.HCM thống nhất chủ trương hợp nhất, trên cơ sở định hướng của Hội đồng hương và nguyện vọng của hội viên. Việc hợp nhất nhằm tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường kết nối và phát huy nguồn lực doanh nhân tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Tham dự Đại hội có Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lâm Quang Đại, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Hải Phòng; Trung tướng Nguyễn Đức Xê, Nguyên Giám đốc Học viện Lục Quân, Nguyên Chủ tịch Hội Đồng hương Hải Dương; Thiếu tướng, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng hương Hải Phòng tại TP.HCM; Thiếu tướng Đặng Văn Đoài, Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Hải Phòng.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, cho rằng việc hợp nhất hai tổ chức là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng và Hải Dương tại phía Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Hà, Hội xác định ba sứ mệnh trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026–2031. Trong đó, trước hết là xây dựng một mái nhà chung để hội viên có sự đồng hành, hỗ trợ và hợp tác thực chất. Hội cũng hướng tới trở thành cầu nối đưa nguồn lực, trí tuệ, công nghệ và các cơ hội đầu tư từ phương Nam về đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Đồng thời, Hội sẽ chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, đổi mới và thích ứng với bối cảnh kinh tế mới.

Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP.HCM

“Chúng tôi cam kết sẽ hành động với tinh thần trách nhiệm, minh bạch, gần gũi vì hội viên, lấy sự thành công thực chất của doanh nghiệp và niềm tin của hội viên làm thước đo cao nhất”, ông Hà nhấn mạnh.

Hiện Hội có gần 340 hội viên chính thức, cùng các hội viên đang làm thủ tục gia nhập, nâng tổng số lên khoảng 400. Trong nhiệm kỳ mới, Hội đặt mục tiêu phát triển lên 500–600 hội viên, đồng thời nâng cao chất lượng kết nối, thúc đẩy giao thương nội bộ và mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Đại hội đã thông qua Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 32 ủy viên. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thép Tiến Lên được bầu làm Chủ tịch kiêm Trưởng ban Xây dựng Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP.HCM.

Hội hướng tới xây dựng tổ chức uy tín, phát triển bền vững tại khu vực phía Nam, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và hợp tác kinh doanh.

Vinh danh các đơn vị đồng hành cùng Hội

Phương châm hành động của nhiệm kỳ mới là “Hội tụ Hải trình - Kết nối Phương Nam - Vươn xa Biển lớn”, với tinh thần “Hội tụ - Kết nối - Vươn xa”. Theo đó, Hội định hướng tăng cường kết nối giữa hội viên và giữa doanh nghiệp Hải Phòng với cộng đồng doanh nghiệp tại TP.HCM cùng các tỉnh, thành phía Nam, qua đó mở rộng mạng lưới giao thương và phát huy nguồn lực doanh nhân.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham quan khu vực triển lãm, nơi doanh nghiệp hội viên giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Hoạt động tạo cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm đối tác và tăng cường kết nối giao thương.