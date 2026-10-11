Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

PGS, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là giai đoạn có nhiều biến động tổ chức mang tính lịch sử. Hoạt động của 3 Hội VHNT tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình (cũ) đã diễn ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn do quá trình chuyển đổi, sắp xếp bộ máy.

Hội VHNT tỉnh Ninh Bình mới đã được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 Hội của ba địa phương Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình (cũ). Hội hiện có 600 hội viên, sinh hoạt ở các lĩnh vực chuyên ngành: Văn, thơ, Lý luận phê bình, Văn nghệ dân gian, Sân khấu, Âm nhạc, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, tạo thành một lực lượng sáng tác có quy mô lớn, có bề dày kinh nghiệm và tiềm năng phát triển.

Hoạt động chuyên môn đã diễn ra sôi nổi. Công tác tổ chức trại sáng tác, tập huấn nghiệp vụ được triển khai nền nếp. Hội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ và mở 30 trại sáng tác cho gần 600 văn nghệ sĩ thuộc 8 chuyên ngành. Các trại sáng tác này không chỉ diễn ra tại Ninh Bình, khu vực Đồng bằng Sông Hồng mà còn cả ở miền Trung, Tây Nguyên, Nam bộ, miền núi phía Bắc… giúp hội viên có cơ hội tiếp cận thực tế và sáng tạo. Nhiều hội viên cũng được cử tham gia các trại sáng tác cấp Trung ương và của các bộ ngành, quân khu tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng sáng tác và phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật địa phương.

Đội ngũ văn nghệ sĩ đã công bố hàng nghìn tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phản ánh chân thực đời sống xã hội và công cuộc xây dựng quê hương. Nhiều tác phẩm đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia, khu vực, giải thưởng VHNT cấp tỉnh... Sau sáp nhập, Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình mới đã nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn học thuật, sáng tác tin cậy của đội ngũ văn nghệ sĩ.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định phương châm hành động là: “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, với các mục tiêu chủ yếu: Xây dựng Hội trở thành một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, đoàn kết, hoạt động hiệu quả; phấn đấu có trên 85% hội viên được tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; mỗi năm kết nạp từ 15 đến 20 hội viên mới; hằng năm tổ chức ổn định 5 trại sáng tác, 3 cuộc hội thảo, tọa đàm, 5 cuộc thi, liên hoan triển lãm và 5 đêm diễn nghệ thuật có chất lượng chuyên môn cao. Đồng thời nâng cao chất lượng Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình và Trang thông tin điện tử, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của tỉnh…

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh, sau khi tỉnh Ninh Bình mới được thành lập, không gian văn hóa của tỉnh mới càng được mở rộng. Mỗi vùng đất mang trong mình những truyền thống, sắc thái và thế mạnh riêng, nhưng đều có một điểm chung là bề dày văn hiến, đời sống văn hóa phong phú và một lực lượng văn nghệ sĩ giàu tâm huyết, gắn bó sâu sắc với quê hương.

Thời gian tới, Hội cần tiếp tục là mái nhà chung đoàn kết, tin cậy của đội ngũ văn nghệ sĩ; phát huy thế mạnh của từng vùng, từng chuyên ngành, từng thế hệ; bám sát đời sống, khai thác sâu sắc các giá trị lịch sử, văn hóa và con người Ninh Bình; quan tâm tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ đi thực tế, giao lưu, tập huấn, trao đổi nghề nghiệp.

Đồng thời, Hội chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ, xây dựng lực lượng kế cận; đầu tư chiều sâu cho những tác giả, tác phẩm có triển vọng và giá trị; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình, ứng dụng công nghệ trong lưu giữ, giới thiệu, quảng bá tác phẩm, đưa hình ảnh đất và người Ninh Bình đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế…

Đồng chí tin tưởng, nhiệm kỳ tới, Hội sẽ có bước phát triển mới, thực sự tạo nên sự cộng hưởng của các nguồn lực sáng tạo, có nhiều tác phẩm, công trình có giá trị, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình trong giai đoạn mới.

Đại hội đã công bố kết quả bầu và ra mắt Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh khóa I gồm 28 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đăng Hào (Bình Nguyên) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Ninh Bình, khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

PGS, TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam tặng Cờ thi đua của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho Hội VHNT tỉnh - đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

PGS, TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam trao Bằng khen của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Sở Nội Vụ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2020 - 2025.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho tập thể Hội VHNT tỉnh Ninh Bình; nhiều tập thể, cá nhân của Hội nhận Bằng khen của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

PGS, TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.