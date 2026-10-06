Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ khóa VII; bầu Ban Chấp hành Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 18 thành viên; Ban Thường vụ gồm 7 thành viên. Ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng nhấn mạnh: Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số có vị trí và vai trò đặc biệt: vừa góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, vừa sáng tạo những giá trị mới, đưa tiếng nói, tâm hồn và vẻ đẹp của các dân tộc hòa vào dòng chảy chung của văn hóa Việt Nam. Đó cũng chính là ý nghĩa và sứ mệnh mà Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã và đang thực hiện.

Ông Trần Thắng biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã đạt được, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài; trong đó đặc biệt quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi đều thống nhất yêu cầu phát triển toàn diện, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội; bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp của các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam thống nhất.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng đánh giá cao phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời đề nghị, Hội cần quan tâm, tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục xây dựng Hội thực sự là nơi hội tụ, gắn kết của cán bộ, hội viên, đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân các dân tộc thiểu số; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những tài năng mới, đặc biệt là văn nghệ sĩ, nghệ nhân trẻ; tạo môi trường để hội viên, văn nghệ sĩ phát huy năng lực sáng tạo, cống hiến và gắn bó với cộng đồng; qua đó tiếp tục tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số có giá trị, phản ánh chân thực đời sống và có sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Nâng cao chất lượng sáng tác, bảo đảm tác phẩm vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa mang hơi thở của thời đại, bám sát đời sống, đi sâu vào thực tiễn, phản ánh chân thực những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, đồng thời khắc họa sinh động những đổi thay, thành tựu và khát vọng vươn lên của đồng bào trong cuộc sống hôm nay. Phấn đấu có thêm nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng, giàu giá trị nghệ thuật, bắt nguồn từ đời sống và có sức lan tỏa; vừa gần gũi, được đồng bào đón nhận, vừa có khả năng giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, con người các dân tộc thiểu số đến đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, Hội cần đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa văn hóa và văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Đây là yêu cầu quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi không gian văn hóa dân tộc thiểu số không chỉ hiện diện ở bản làng, sân khấu, sách báo hay triển lãm mà ngày càng được thể hiện đa dạng trên môi trường số. Đặc biệt là quan tâm xây dựng những sản phẩm số về văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số có chất lượng, hấp dẫn, phù hợp với công chúng đương đại và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Ông Trần Thắng cũng lưu ý, Hội cần phát huy tốt vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; tăng cường phối hợp, huy động các nguồn lực xã hội cho sự nghiệp văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số…; góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội cũng cần hướng mạnh hoạt động về cơ sở và cộng đồng, quan tâm hơn đến những vùng đất, những cộng đồng, những con người đang trực tiếp gìn giữ văn hóa dân tộc; tổ chức các hoạt động sáng tác, giao lưu, giới thiệu tác phẩm tại cơ sở; tạo điều kiện để văn nghệ sĩ đến với đồng bào, hiểu sâu hơn đời sống, tâm tư, tình cảm của đồng bào, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong quá trình sáng tạo, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc thiểu số… góp phần đưa văn học nghệ thuật thực sự gắn bó với đời sống, đồng hành cùng cộng đồng và làm giàu thêm đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch), Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, phát biểu.

Chia sẻ tại Đại hội, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam Mã Thế Anh cho biết, bước vào nhiệm kỳ VII (2026-2031), Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam xác định trọng tâm là cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam; cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam thành những chương trình, kế hoạch và hoạt động cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, tạo chuyển biến thiết thực trong đời sống văn học nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Hội sẽ tập trung khuyến khích, tổ chức các hoạt động sáng tác, bồi dưỡng sáng tác, nhất là những đợt đi thực tế tại cơ sở để văn nghệ sĩ có điều kiện nắm bắt hơi thở cuộc sống, từ đó có những tác phẩm tốt đóng góp cho nền văn học nước nhà; chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là văn nghệ sĩ trẻ người dân tộc thiểu số, góp phần tạo nguồn lực mới cho văn học các dân tộc thiểu số; tạo môi trường để văn nghệ sĩ bám sát cơ sở, sáng tác những tác phẩm phản ánh chân thực, sinh động sự đổi thay của đất nước và của đồng bào các dân tộc thiểu số.