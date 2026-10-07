Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự Đại hội có lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; cùng 475 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 hội viên các dân tộc thiểu số trong toàn quốc.

Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần: “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới”, Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng hoạt động sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm gắn với cơ sở và đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số; củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ, phát hiện, bồi dưỡng lực lượng trẻ. Đồng thời, khuyến khích sáng tác bằng tiếng dân tộc; đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao chất lượng các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật.

Hội cũng xác định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức giới thiệu, quảng bá tác phẩm; từng bước tháo gỡ khó khăn trong xuất bản, triển lãm, phổ biến tác phẩm, góp phần đưa văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống văn hóa đương đại.

Đoàn đại biểu Sơn La tham dự đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề nghị Hội tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức, thực sự là nơi hội tụ, gắn kết đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân các dân tộc thiểu số; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ; nâng cao chất lượng sáng tác, bảo đảm các tác phẩm vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa mang hơi thở thời đại. Đồng thời, phát huy vai trò tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đã bầu 18 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031; trong đó, Đoàn đại biểu đoàn Sơn La có một đồng chí tham gia Ban Chấp hành. Ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ Thuật nhiếp ảnh và triển lãm, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.