Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia lần thứ IV: Kết nối tri thức, phát huy nguồn lực sinh viên

Quang cảnh Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội, có anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nghiêm Xuân Hòa - Công sứ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Australia; các Tham tán, Bí thư Đại sứ quán Việt Nam tại Australia; đại diện các cơ quan Việt Nam, tổ chức, đối tác; cùng 93 đại biểu đến từ 7 Hội Sinh viên cấp Bang và 27 Hội Sinh viên cấp Trường, đại diện cho hơn 30.000 hội viên, sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Australia.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Lâm Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia đạt được trong nhiệm kỳ 2024 - 2026. Các hoạt động của Hội đã tạo nhiều dấu ấn, từng bước khẳng định vai trò trong tập hợp, đồng hành cùng sinh viên Việt Nam tại Australia và vị trí trong mạng lưới Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

Đại hội đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2024 - 2026, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới và kiện toàn tổ chức Hội. Trong nhiệm kỳ 2024 - 2026, phong trào “Sinh viên 5 tốt” tiếp tục được xác định là phong trào trọng tâm. 100% Hội Sinh viên cấp bang triển khai phong trào; 5 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025, 45 sinh viên đạt danh hiệu cấp Australia và 4 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Australia, năm học 2025 - 2026.

Hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh thông qua các chương trình như: ‘AURORA 2025’, ‘AURORA 2026’, ‘Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam tại Australia, năm 2026’, ‘Career Pathways - From Campus to Career’, ‘Study Hub’ và ‘PTE Champions’.

Bên cạnh đó, Hội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tân sinh viên, tư vấn việc làm, định hướng nghề nghiệp, học bổng, thực tập, sức khỏe tinh thần và kỹ năng thích ứng với môi trường đa văn hóa. Các hoạt động tình nguyện, thể thao, văn hóa và giao lưu quốc tế cũng được duy trì. Chương trình "SVAU Sunset Beach Run" đã đóng góp 20 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội tại Việt Nam.

Tại Đại hội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao Bằng khen cho 4 tập thể và 21 cá nhân có đóng góp trong công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Australia, nhiệm kỳ 2024 - 2026. Các tập thể được khen thưởng là các tổ chức Hội tại New South Wales, Victoria, Vùng lãnh thổ thủ đô ACT và Tây Australia.

Khen thưởng tập thể và cá nhân có đóng góp trong công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Australia.

Nhiệm kỳ 2026 - 2028, Hội tiếp tục xác định “Sinh viên 5 tốt” là phong trào trọng tâm, xuyên suốt; lấy hội viên, sinh viên làm trung tâm; lấy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế làm động lực phát triển.

Hội đặt mục tiêu có tối thiểu 8 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 70 “Sinh viên 5 tốt” cấp Australia và 6 "Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Australia; hỗ trợ, kết nối ít nhất 50 đề tài nghiên cứu, dự án hoặc ý tưởng đổi mới sáng tạo của sinh viên.

Đại hội cũng thống nhất triển khai 5 đề án trọng tâm về nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cán bộ Hội, Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam tại Australia và kết nối sinh viên Việt Nam toàn Australia.

Đại hội hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia, khóa IV, gồm 27 đồng chí, Ban Thư ký 9 đồng chí và Ban Kiểm tra 8 đồng chí. Anh Vũ Khắc Gia Bảo được hiệp thương bầu làm Chủ tịch Hội; các anh, chị: Phạm Minh Quân, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Quang Dũng, Đàm Thị Kim Ngân làm Phó Chủ tịch Hội.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia khóa IV ra mắt.

Với tinh thần “Sinh viên Việt Nam tại Australia: Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Tiên phong đổi mới sáng tạo - Kết nối tri thức - Dựng xây đất nước”, Đại hội xác định phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong kết nối, hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu và hội nhập; đồng thời khuyến khích hội viên, sinh viên vận dụng tri thức, kinh nghiệm để đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Ảnh: SVAUCC