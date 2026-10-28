Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031: Xây dựng đội ngũ người làm báo vững bản lĩnh, tinh thông công nghệ

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo UBND tỉnh tặng Cờ của Hội Nhà báo Việt Nam cho tập thể Hội xuất sắc.

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh thuộc Cụm thi đua miền núi biên giới phía Bắc (Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng), các nhà báo lão thành cách mạng và lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh qua các thời kỳ.

Ngay sau sáp nhập, Ban Chấp hành Hội đã nhanh chóng kiện toàn nhân sự và củng cố hệ thống trực thuộc. Hiện nay, Hội có 355 hội viên, trong đó kết nạp mới 59 hội viên trong nhiệm kỳ, sinh hoạt tại Liên Chi hội Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai; 3 chi hội (Tạp chí Văn nghệ Yên Bái, Văn phòng Hội, Chi hội nhà báo thường trú) và 2 Câu lạc bộ (Nhà báo cao tuổi, Nhà báo nữ).

Các đại biểu Cụm thi đua miền núi biên giới phía Bắc dự Đại hội.

Bên cạnh công tác tổ chức, hoạt động chuyên môn tiếp tục được duy trì nền nếp thông qua Giải báo chí tỉnh, Hội báo xuân hằng năm, cùng các giải báo chí phối hợp như "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống", "Dân vận khéo". Đặc biệt, trong các đợt thiên tai, bão lũ, lực lượng phóng viên đã không quản ngại nguy hiểm có mặt tại các rốn lũ, điểm sạt lở. Những tin, bài từ hiện trường không chỉ phản ánh kịp thời thiệt hại mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin của nhân dân vào truyền thông chính thống.

Đại diện Cụm thi đua miền núi biên giới phía Bắc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích của báo chí địa phương. Định hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí giao 8 nhiệm vụ trọng tâm cho Hội, trong đó điểm cốt lõi là xử lý hài hòa mối quan hệ giữa công nghệ và lập trường chính trị. Đồng chí yêu cầu mỗi người làm báo phải vững vàng trên mặt trận tư tưởng, bám sát định hướng của tỉnh để phản ánh chân thực nhịp đập kinh tế - xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên của vùng đất Lào Cai - Yên Bái.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng BCH khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Song song đó, tổ chức Hội cần chú trọng bồi dưỡng kỹ năng báo chí số, báo chí dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời siết chặt đạo đức nghề nghiệp qua việc giám sát 10 Điều quy định đạo đức và Quy tắc sử dụng mạng xã hội. Hội cũng cần phát huy vai trò bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp, chăm lo đời sống hội viên, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động và duy trì các chương trình thiện nguyện.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử và ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Trường Giang, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai khóa I.