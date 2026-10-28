Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên lần thứ VIII: Trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới

Hội Nhà báo Việt Nam

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cùng Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam gồm đại diện Văn phòng Hội, Ban Kiểm tra và các đơn vị trực thuộc.

Về phía tỉnh Điện Biên có ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và 144 đại biểu đại diện cho các chi hội trực thuộc.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi khai mạc Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Toàn cảnh đại hội

Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới và sáng tạo

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Nhà báo Nguyễn Đức Lợi ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật mà Hội Nhà báo tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Điện Biên là mảnh đất gắn liền với chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, tinh thần quật cường đó đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là tài sản tinh thần vô giá để các thế hệ người làm báo Điện Biên vươn lên, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Nhà báo tỉnh đã có nhiều nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động với 3 chi hội trực thuộc và 144 hội viên. Đội ngũ người làm báo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phản ánh kịp thời, trung thực, sinh động các mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cổ vũ nhân tố mới, mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đặc biệt, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập các cơ quan báo chí, hoạt động thông tin, tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả từng bước được nâng cao. Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực báo hiện đại cho hội viên được chú trọng, gắn với yêu cầu chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới. Nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao đã đạt giải tại các giải báo chí uy tín cấp quốc gia và cấp tỉnh, khẳng định vị thế, chất lượng chuyên môn của báo chí Điện Biên.

Định hướng cho nhiệm kỳ mới

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Hội Nhà báo tỉnh và toàn thể hội viên tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị 43 của Ban Bí thư và Chỉ thị 05 ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới.

Ông cũng lưu ý việc tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với quá trình sắp xếp hệ thống báo chí của tỉnh; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; đẩy mạnh đào tạo báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu, hỗ trợ hội viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động sản xuất, phân phối thông tin.

Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, sáng về đạo đức, bậc thầy về chuyên môn; tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, phòng chống tin giả, thông tin sai sự thật và các biểu hiện lệch chuẩn.

Ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chào mừng Đại hội

Phát huy vai trò tiên phong, bám sát hơi thở cuộc sống

Phát biểu tại Đại hội, ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Hội Nhà báo tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông nhấn mạnh rằng, yêu cầu phát triển nhanh của tỉnh trong giai đoạn mới đòi hỏi đội ngũ những người làm báo phải không ngừng đổi mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm.

Ông đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, định hướng thông tin chính xác, kịp thời, khách quan; phản ánh sinh động, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, tích cực tuyên truyền những mô hình hay, điển hình tiên tiến và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Ông Mùa A Vảng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng báo chí trong kỷ nguyên số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động sản xuất, phân phối thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Cùng với đó, chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về chính trị, sáng về đạo đức, giỏi về chuyên môn; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và uy tín của báo chí cách mạng.

Ông mong muốn các nhà báo tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phản ánh chân thực đời sống nhân dân, kịp thời phát hiện những cách làm sáng tạo, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Đồng thời, Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, xây dựng tổ chức Hội thực sự trở thành ngôi nhà chung của những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Nhà báo Vũ Văn Thượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên khóa VIII ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 9 đồng chí. Theo đó, Nhà báo Vũ Văn Thượng, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Điện Biên được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành (9 đồng chí):

1. Nhà báo Vũ Văn Thượng - Chủ tịch Hội (Giám đốc Báo và PTTH Điện Biên).

2. Nhà báo Đặng Hải Triều - Phó Chủ tịch Hội (Phó Giám đốc Báo và PTTH Điện Biên).

3. Nhà báo Đoàn Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội chuyên trách.

4. Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo & Dân vận Tỉnh ủy).

5. Nhà báo Trần Thị Hiền - Ủy viên (Phó Chủ tịch Hội VHNT, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Điện Biên).

6. Nhà báo Bùi Thanh Hà - Ủy viên (Trưởng phòng Thư ký - Biên tập, Báo và PTTH Điện Biên).

7. Nhà báo Đào Duy Hưng - Ủy viên (Trưởng phòng Phát thanh Truyền hình Dân tộc, Báo và PTTH Điện Biên).

8. Nhà báo Mùa Anh Thu - Ủy viên (Trưởng phòng Chuyên đề, Báo và PTTH Điện Biên).

9. Nhà báo Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên (Trưởng cơ quan thường trú TTXVN tại Điện Biên).

Ban Thường vụ (3 đồng chí):

1. Nhà báo Vũ Văn Thượng - Chủ tịch Hội (kiêm nhiệm).

2. Nhà báo Đặng Hải Triều - Phó Chủ tịch Hội (kiêm nhiệm).

3. Nhà báo Đoàn Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội chuyên trách.

Ban Kiểm tra (3 đồng chí):

1. Nhà báo Đặng Hải Triều - Trưởng Ban Kiểm tra.

2. Nhà báo Trần Thị Hiền - Phó Trưởng Ban Kiểm tra.

3. Nhà báo Mùa Anh Thu - Ủy viên Ban Kiểm tra.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026 - 2031, thống nhất các mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm. Đây là cơ sở quan trọng để Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên, xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận thông tin, là tiếng nói tin cậy từ biên cương Tổ quốc trong kỷ nguyên số.

Một số hoạt động trong khuôn khổ Đại hội

Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí và Hội Nhà báo địa phương đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ:

Trong khuôn khổ Đại hội, diễn ra một sự kiện hết sức có ý nghĩa, Nhà báo Nguyễn Vân Chương (bút danh Mai Vân), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên (khóa VI), đã trao tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam chiếc máy ảnh Nikon F10 đã gắn bó với ông gần nửa thế kỷ. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đã lên nhận hiện vật ý nghĩa này.

Chiếc máy ảnh này được Nhà báo Nguyễn Vân Chương sử dụng tác nghiệp trong Chiến tranh Biên giới phía Bắc (02/1979) khi ông còn ở Quân đội và tiếp tục sử dụng cho đến năm 1991 khi trận lũ lụt lịch sử tại thị xã Mường Lay (Lai Châu) nay là phường Mường Lay (Điện Biên) khi ông là Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội viên Hội Nhà báo Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên).

Nghĩa cử cao đẹp này không chỉ là sự tri ân với nghề mà còn là bài học quý giá về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam cho các thế hệ nhà báo hôm nay và mai sau.

(Trong bài, có sử dụng một số ảnh của đồng nghiệp Báo Điện Biên Phủ)