Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên lần thứ VIII thành công tốt đẹp

Dự Đại hội có đại biểu Hội Nhà báo các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang cùng 144 đại biểu là hội viên các chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Mùa A Vảng và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên và các chi hội trực thuộc đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Hội Nhà báo tỉnh có 3 chi hội trực thuộc với tổng số 144 hội viên, trong đó có 32 hội viên được kết nạp trong nhiệm kỳ qua. Đội ngũ hội viên, người làm báo phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Đặc biệt, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập các cơ quan báo chí, hoạt động thông tin, tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả từng bước được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã nghe các ý kiến tham luận, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng tổ chức Hội; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức tác nghiệp và nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong giai đoạn hiện nay.

Đoàn Chủ tịch đã báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 9 đồng chí; kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa VIII. Theo đó, Nhà báo Vũ Văn Thượng, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi biên giới phía bắc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và hoạt động báo chí nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tặng quà tri ân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa VII không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026 - 2031, thống nhất các mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.