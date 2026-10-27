Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên lần thứ VIII thành công tốt đẹp

Dự Đại hội có Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Các đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đoàn đại biểu Hội Nhà báo các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang cùng 144 đại biểu là hội viên các chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội trực thuộc đã có nhiều nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Hội Nhà báo tỉnh có 3 chi hội trực thuộc với tổng số 144 hội viên, trong đó có 32 hội viên được kết nạp trong nhiệm kỳ qua. Đội ngũ hội viên, người làm báo phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Đặc biệt, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập các cơ quan báo chí, hoạt động thông tin, tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả từng bước được nâng lên.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các ý kiến tham luận tại Đại hội đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng tổ chức Hội. Đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức tác nghiệp và nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả Hội Nhà báo tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh, yêu cầu phát triển nhanh của tỉnh trong giai đoạn mới đòi hỏi đội ngũ những người làm báo phải không ngừng đổi mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm.

Đồng chí đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, định hướng thông tin chính xác, kịp thời, khách quan; phản ánh sinh động, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, tích cực tuyên truyền những mô hình hay, điển hình tiên tiến và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Mùa A Vảng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng báo chí trong kỷ nguyên số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động sản xuất, phân phối thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Cùng với đó, chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về chính trị, sáng về đạo đức, giỏi về chuyên môn; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và uy tín của báo chí cách mạng. Đồng chí mong muốn các nhà báo tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phản ánh chân thực đời sống nhân dân, kịp thời phát hiện những cách làm sáng tạo, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Đồng thời, Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, xây dựng tổ chức Hội thực sự trở thành ngôi nhà chung của những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 9 đồng chí; kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa VIII. Theo đó, Nhà báo Vũ Văn Thượng, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhà báo Vũ Văn Thượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và hoạt động báo chí nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội tặng quà tri ân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa VII không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026 - 2031, thống nhất các mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Đây là cơ sở quan trọng để Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên, xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Nhà báo Vũ Văn Thượng, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII tặng quà tri ân các đồng chí Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VII không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII.