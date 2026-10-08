Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên trù bị

Sáng 8-10, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra với phiên trù bị. Ảnh: Giáng Vi.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Trong phiên họp trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình Đại hội phiên nội bộ và Quy chế Đại hội. Tiếp đó, Đại hội nghe Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa VII và Báo cáo Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời thông qua quy chế, hướng dẫn bầu cử tại Đại hội.

Tại phiên họp, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch, phụ trách Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Ban Công tác xã hội của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch, phụ trách Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Ban Công tác xã hội của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Giáng Vi.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VII đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ cho hội viên; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tạo động lực để đội ngũ người làm báo Thủ đô hăng say lao động, sáng tạo.

Ngay đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội, duy trì nền nếp hoạt động. Hằng năm, Ban Chấp hành xây dựng kế hoạch hoạt động theo tháng, quý, xác định các công việc định kỳ, đột xuất giao Thường trực Hội chỉ đạo thực hiện.

Ban Chấp hành thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43/CT-TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” và Chỉ thị 34/CT-TU của Thành ủy Hà Nội về “tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong tình hình mới”.

Theo nhà báo Nguyễn Minh Đức, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ được đẩy mạnh thông qua các lớp tập huấn, các đợt đưa hội viên đi thực tế, chương trình “Về nguồn” và việc chỉ đạo hội viên tham gia nhiều giải báo chí, cuộc thi viết. Hội cũng hoàn thành tổ chức lớp đại học báo chí hệ vừa làm vừa học cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí thành phố (K37B) theo kế hoạch.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình Đại hội phiên nội bộ và Quy chế Đại hội. Ảnh. Giáng Vi.

Trong các hoạt động thường niên như Hội báo Xuân, Hội báo toàn quốc, Hội khỏe Nhà báo mở rộng… được tổ chức với sự tham gia nòng cốt của các cơ quan báo chí thành phố và một số cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành trên địa bàn. Hội báo Xuân trở thành nét văn hóa truyền thống của giới báo chí Thủ đô vào dịp đầu xuân.

Năm 2020 và 2024, Hội được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Năm 2023, 2024, 2025, Hội nhận Bằng khen của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về thành tích xây dựng, tổ chức và hoạt động chuyên môn.

Hoạt động xã hội - từ thiện được quan tâm với nhiều chương trình xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, khu nhà bán trú cho học sinh vùng cao; hỗ trợ hộ nghèo người dân tộc, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; thăm hỏi gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh.

Trong hoạt động đối ngoại, Hội duy trì trao đổi kinh nghiệm với Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong cả nước, tham gia các cụm thi đua, hội thảo nghiệp vụ; đón tiếp và trao đổi nghiệp vụ, hợp tác với các cơ quan báo chí tại tỉnh Chiang Mai, Thái Lan; phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam cử lãnh đạo tham gia các chuyến công tác, học tập kinh nghiệm tại Trung Quốc.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chấp hành khóa VII cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế. Do đặc thù hoạt động, hầu hết thành viên Ban Chấp hành là kiêm nhiệm; giai đoạn đầu nhiệm kỳ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến một số hoạt động phải hoãn, lùi hoặc không tổ chức. Nhiều đồng chí giữ vị trí chủ chốt tại các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí Hà Nội nên chưa dành được nhiều thời gian cho công tác Hội, ảnh hưởng đến chất lượng nội dung các kỳ họp. Năm 2026, việc sắp xếp, tinh gọn, sáp nhập Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí Hà Nội cũng tạo khó khăn trong triển khai một số hoạt động như Hội báo Xuân, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Ban Chấp hành khóa VII xác định những hạn chế trên là cơ sở để rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, thế mạnh và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Hội trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Giáng Vi

Theo chương trình, sau khi nghe Báo cáo kiểm điểm, Đại hội nghe Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031; biểu quyết số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành; tiến hành ứng cử, đề cử; thông qua danh sách nhân sự dự kiến để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng bầu Ban Kiểm phiếu và tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều nay, Đại hội sẽ tiến hành phiên chính thức.