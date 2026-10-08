Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031: Đổi mới, sáng tạo, vững mạnh

Hội viên Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ “Đổi mới tư duy tác nghiệp báo chí trong bối cảnh AI”, tháng 7-2026. Ảnh: Hoàng Lân

Nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới hoạt động

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh hoạt động báo chí cả nước có nhiều thay đổi, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực trong đổi mới hoạt động. Cùng với công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên được triển khai thường xuyên, hoạt động nghiệp vụ được Hội tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ người làm báo Thủ đô, bắt kịp với thời đại số.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng cho biết, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ được triển khai bằng nhiều hình thức. Hội phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền hoàn thành đào tạo lớp đại học báo chí K37B hệ vừa làm, vừa học cho 50 hội viên. Hàng chục hội viên được cử tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, với những nội dung như: “Nhiếp ảnh báo chí”, “Tòa soạn hiện đại”, “Phát thanh trong kỷ nguyên mới”, “Biên tập trên báo mạng”, “Nâng cao năng lực AI: Chìa khóa cho kỷ nguyên số Việt Nam”...

Đứng trước những yêu cầu làm báo hiện đại, Hội Nhà báo thành phố thường xuyên phổ biến, quán triệt sâu rộng tới các hội viên Luật Báo chí (sửa đổi), 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo; phổ biến và ký cam kết thực hiện 12 tiêu chí phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và Văn hóa của người làm báo Việt Nam”.

Việc nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên còn thể hiện ở những hoạt động liên kết, trao đổi nghiệp vụ tại các địa phương. Hằng năm, Hội tổ chức từ 3 đến 5 đoàn công tác đưa phóng viên trẻ đi thực tế tại cơ sở, viết về phát triển kinh tế - xã hội, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tại các đồn, chốt biên giới vùng sâu, vùng xa. Các chuyến đi kết hợp chương trình “Về nguồn”, thăm địa danh lịch sử cách mạng, nghĩa trang liệt sĩ đã góp phần giáo dục truyền thống cho hội viên, phóng viên trẻ.

Theo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, trong nhiệm kỳ qua, Hội cũng tổ chức nhiều đoàn đi trao đổi nghiệp vụ với các Hội Nhà báo địa phương, thu hút trên 200 lượt nhà báo, hội viên tham gia tại các tỉnh, thành phố như: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình (cũ), Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Giang (cũ), Cao Bằng, Đắk Nông (cũ), Quảng Ngãi, An Giang, Cà Mau... Các chuyến đi giúp hội viên tiếp cận thực tế, phản ánh những vấn đề mới, đồng thời tạo điều kiện để phóng viên trẻ tích lũy kinh nghiệm, thúc đẩy lao động, sáng tạo nghề báo.

Đáng lưu ý, công tác hoạt động của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ qua là việc duy trì hiệu quả các hoạt động thường niên như: Hội báo Xuân, Hội báo toàn quốc, Hội khỏe nhà báo mở rộng...

Công tác tổ chức các giải báo chí tiếp tục là điểm nhấn. Giải báo chí Ngô Tất Tố được tổ chức hằng năm, thu hút những tác phẩm tiêu biểu phản ánh nhiều lĩnh vực của đời sống chính trị, văn hóa, xã hội của Thủ đô và đất nước. Nhiều tác phẩm đoạt giải được lựa chọn tham gia Giải Báo chí quốc gia, Giải Búa Liềm Vàng... đã đạt giải cao, đồng thời góp phần giúp thành phố, các ngành, các cấp giải quyết, điều chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt do Hội Nhà báo thành phố làm cơ quan thường trực, hằng năm nhận từ 1.000 đến hơn 2.000 bài viết, tác phẩm báo chí dự thi, thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành trên địa bàn Hà Nội.

Hội cũng thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức thành công và chất lượng Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Cùng với công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động xã hội - từ thiện được triển khai với nhiều chương trình thiết thực như xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, khu nhà bán trú cho học sinh vùng cao; giúp đỡ hộ nghèo người dân tộc, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; thăm hỏi gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh...

Những kết quả đạt được của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ qua được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng. Năm 2020 và 2024, Hội Nhà báo thành phố được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Các năm 2023, 2024 và 2025, Hội nhận Bằng khen của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về thành tích xây dựng, tổ chức và hoạt động chuyên môn.

Vượt qua thách thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại. Đầu nhiệm kỳ, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến một số hoạt động phải hoãn, lùi, thậm chí không tổ chức, trong đó có Hội khỏe năm 2021.

Đặc biệt, năm 2025, quá trình sắp xếp, tinh gọn, sáp nhập các cơ quan báo chí Hà Nội tạo thêm khó khăn đối với một số hoạt động của Hội, như Hội báo Xuân, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Đến hết năm 2025, hệ thống báo chí Hà Nội được sắp xếp còn 5 cơ quan báo, 1 tạp chí và Đài Phát thanh - Truyền hình. Đến nay, các cơ quan báo chí của Hà Nội thực hiện xong việc sắp xếp, sáp nhập theo chủ trương chung.

Theo nhà báo Kiều Thanh Hùng, báo chí cũng chịu tác động mạnh của sự phát triển khoa học, công nghệ số. Các nền tảng số, mạng xã hội làm thay đổi cách công chúng tiếp cận thông tin. Trong khi đó, các cơ quan báo chí phải đối diện với cạnh tranh thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), bản quyền và phát triển kinh tế số. Bên cạnh đó, 5 năm qua, hầu hết các cơ quan báo chí Hà Nội tự chủ về kinh phí hoạt động, trong khi nguồn thu quảng cáo giảm sút, ảnh hưởng đến tái đầu tư cơ sở hạ tầng và thu nhập của cán bộ, phóng viên.

Trong bối cảnh đó, Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII xác định, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và chương trình công tác toàn khóa của Hội Nhà báo Việt Nam. Hội tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 30-3-2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới.

Dự thảo báo cáo cũng xác định tập trung đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; động viên hội viên và các cơ quan báo chí thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí Thủ đô; định hướng xây dựng cơ quan báo chí thành phố Hà Nội trở thành hình mẫu của cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, đa nền tảng.

Hội cũng đề ra mục tiêu tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng phù hợp với báo chí hiện đại, chuyển đổi số và khoa học, công nghệ; các Liên Chi hội, Chi hội mỗi năm tổ chức ít nhất một lớp tập huấn nghiệp vụ cho hội viên theo đặc thù của cơ quan báo chí. Duy trì các giải báo chí, phấn đấu mỗi năm có từ 3 đến 5 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia; mở rộng trao đổi nghiệp vụ, hoạt động đối ngoại và học tập kinh nghiệm làm báo hiện đại.

Hội cũng sẽ tăng cường xã hội hóa hoạt động để giải quyết khó khăn về kinh phí, đẩy mạnh hoạt động xã hội - từ thiện; xây dựng cơ quan thường trực, văn phòng Hội vững mạnh; từng bước chuẩn hóa chức danh cán bộ theo vị trí việc làm; vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử và triển khai số hóa trong quản lý Hội.

Phát huy những kết quả đạt được, tại Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà báo thành phố đặt ra nhiều yêu cầu và nhiệm vụ mới, trong đó đề cao sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao trách nhiệm xã hội của người làm báo, cùng các cơ quan báo chí Thủ đô đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng và phát triển Hà Nội trong kỷ nguyên mới.