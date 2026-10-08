Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII: Giữ vững bản sắc, khẳng định thương hiệu của báo chí Thủ đô

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam:

Giữ “chất Tràng An” trong dòng chảy báo chí hiện đại

Tôi đánh giá cao những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được Đại hội đề ra nhằm phát triển báo chí Hà Nội trong thời đại mới - thời đại truyền thông kỹ thuật số.

Tôi rất tâm đắc với phương châm xây dựng báo chí Hà Nội trong thời kỳ mới gắn với thông điệp “Chuyên nghiệp - Nhân văn - Hiện đại”. Từ khi hình thành và phát triển đến nay, báo chí Hà Nội luôn đề cao tính chính trực và nhân văn. Đây chính là bản sắc, là giá trị cốt lõi của báo chí Thủ đô. Chính trực là bảo vệ sự thật, bảo vệ công lý và lẽ phải, phục vụ nhân dân và đất nước. Nhưng bên cạnh đó, báo chí phải luôn đề cao tính nhân văn. Hà Nội là Thủ đô nghìn năm văn hiến, vì vậy báo chí Hà Nội cũng phải là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội, văn hóa của đất Thăng Long.

Trong mỗi tin, bài, mỗi thông điệp gửi đến công chúng, người làm báo cần giúp bạn đọc nhìn thấy những giá trị tốt đẹp, ánh sáng của lòng nhân ái và tinh thần nhân văn. Đó là yêu cầu hết sức quan trọng đối với báo chí Hà Nội trong thời kỳ mới.

Nhà báo Trịnh Văn Ánh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh:

Lan tỏa giá trị nhân văn, giữ vững đạo đức nghề báo

Trong thực tiễn làm công tác báo chí, công tác hội, những người làm báo ở các tỉnh như Bắc Ninh chúng tôi luôn nhận được sự ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ của các đồng nghiệp Thủ đô. Chúng tôi luôn nhìn nhận các đồng nghiệp Thủ đô là những người làm báo rất có nghề, là tấm gương về nghề nghiệp mà chúng tôi luôn học hỏi, kính trọng.

Chủ đề Đại hội hướng tới thông điệp "Chuyên nghiệp - Nhân văn - Hiện đại" mang tính thời sự và vô cùng cấp thiết. Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), người làm báo nếu không làm chủ kiến thức chuyên môn và duy trì sự chuyên nghiệp sẽ rất dễ bị tụt hậu. Tuy nhiên, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế được yếu tố con người. Giá trị cốt lõi của báo chí chính là tính nhân văn - cơ sở để người làm báo giữ vững đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ sự thật, lan tỏa những điều tốt đẹp cho xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong thời điểm báo chí Thủ đô thực hiện sắp xếp, tinh gọn hệ thống giai đoạn mới, tôi cho rằng đây cơ hội để cơ quan báo chí “sàng lọc”, giữ chân những cây bút giỏi chuyên môn, giàu nhiệt huyết. Việc bám sát các chỉ đạo chuyên môn cùng tiêu chí chuẩn mực sẽ tạo bước đệm nâng cao chất lượng tác phẩm. Dù trước mắt còn nhiều thách thức, báo chí Hà Nội vẫn khẳng định nét đặc trưng riêng - một “chất Tràng An” thanh lịch, sâu sắc, gặt hái nhiều giải thưởng báo chí danh giá và luôn là tấm gương nghề nghiệp cho đồng nghiệp các địa phương học hỏi.

Nhà báo Phạm Văn Xướng, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên:

Phát huy vai trò tiên phong của báo chí Thủ đô

Tôi đánh giá công tác tổ chức rất trang trọng, nghiêm túc; tinh thần làm việc của các đại biểu thể hiện sự trách nhiệm, cầu thị và thẳng thắn.

Với sự chuẩn bị công phu, các tham luận sát thực tế, cùng tâm thế chủ động của những người làm báo Thủ đô trước yêu cầu của kỷ nguyên mới, tôi tin rằng báo chí Hà Nội sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh, trọng trách cao cả nhưng cũng đầy vinh dự của những người làm báo tại trung tâm chính trị, kinh tế của cả nước.

Hà Nội là trái tim của cả nước, vì vậy những người làm báo Thủ đô cần phát huy vai trò xung kích, đi đầu, nhất là trong những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data). Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Hà Nội cần tăng cường giao lưu, kết nối với các Hội Nhà báo trong cả nước, qua đó chia sẻ kinh nghiệm, làm phong phú hơn phương thức tác nghiệp và cùng xây dựng mái nhà chung của những người làm báo Việt Nam.

Nhà báo Bùi Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ:

Tăng cường kết nối, cùng nâng cao chất lượng nghiệp vụ báo chí

Tôi đánh giá rất cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. Qua đó cho thấy các hoạt động xây dựng, phát triển tổ chức hội rất bài bản, hỗ trợ tích cực cho đội ngũ làm báo Thủ đô phát huy năng lực, hướng tới xây dựng nền báo chí nhân văn, hiện đại. Với nguồn lực lớn cùng đội ngũ làm báo rất chuyên nghiệp, báo chí Hà Nội luôn là kênh thông tin được chúng tôi theo dõi và học hỏi nhiều kinh nghiệm. Qua đó, giúp các hội nhà báo địa phương hỗ trợ hội viên tác nghiệp tốt hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối, phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Hà Nội để tổ chức nhiều hoạt động thực tế, tạo không gian cho đội ngũ nhà báo giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển nghiệp vụ.