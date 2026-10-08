Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII: Đổi mới, chuyên nghiệp, nhân văn

Nhà báo Vương Minh Huệ, Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội:

Gắn kết hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động Hội

Qua kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua và phương hướng được xác định trong Báo cáo chính trị, tôi tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới sẽ có nhiều cách làm sáng tạo, hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo bước phát triển mới cho Hội và đội ngũ những người làm báo Thủ đô.

Tôi kỳ vọng Hội tiếp tục là cầu nối gắn kết hội viên, tạo thêm các diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực thích ứng với chuyển đổi số. Với Tạp chí Người Hà Nội, cơ quan báo chí chuyên sâu về văn hóa, nhiều năm qua, Tạp chí duy trì các chuyên trang, chuyên mục về văn hóa Hà Nội trên cả ấn phẩm in và điện tử, tập trung kể những câu chuyện gần gũi về nếp sống, con người, cách ứng xử. Bởi văn hóa không chỉ là những giá trị lớn lao, mà hiện diện trong chính những điều bình dị của đời sống hằng ngày.

Nhà báo - NSƯT Phạm Đông, Trưởng ban Liên lạc Nhà báo cao tuổi Hà Nội:

Giữ vững bản lĩnh, đạo đức trong môi trường số

Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội là sự kiện chính trị - nghề nghiệp quan trọng, là dịp để những người làm báo cùng nhìn lại chặng đường đã qua, giao lưu, chia sẻ nghiệp vụ và gửi gắm tâm tư, kỳ vọng vào sự phát triển của báo chí cách mạng Thủ đô. Điều tôi trăn trở nhất vẫn là yêu cầu về bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của người làm báo. Trong bất kỳ thời kỳ nào, làm báo trước hết phải trung thực - trung thực với bản thân, với ngòi bút và với nhân dân, đồng thời, báo chí cần thực hiện tốt vai trò cầu nối hai chiều: Đưa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước của đến với nhân dân và phản ánh khách quan, đúng đắn tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Đối với Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, người làm báo Hà Nội phải không ngừng nâng cao văn hóa ứng xử, giữ gìn lòng tự trọng và tính chuyên nghiệp.

Tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần cống hiến, đổi mới sáng tạo, giúp đội ngũ làm báo Thủ đô và cả nước ngày càng vững vàng về bản lĩnh, sáng về đạo đức, tinh thông về nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhà báo Nguyễn Duy Anh, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội:

Định vị nhà báo số trong kỷ nguyên mới

Trong quá trình xây dựng tòa soạn số, tòa soạn hội tụ, yêu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ nhà báo số ngày càng rõ nét. Theo tôi, chuyển đổi số trong sản xuất tác phẩm báo chí cần bắt đầu từ việc đổi mới tư duy và quy trình làm việc. Công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, có thể hỗ trợ nhà báo khai thác dữ liệu, xử lý tư liệu và thể hiện nội dung bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp với từng nền tảng. Tuy nhiên, nhà báo vẫn phải chủ động kiểm chứng thông tin, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản sắc sáng tạo. Thước đo hiệu quả ứng dụng công nghệ chính là chất lượng tác phẩm và giá trị mang lại cho bạn đọc.

Là một nhà báo trẻ, tôi kỳ vọng Hội Nhà báo thành phố Hà Nội sẽ tăng cường lắng nghe nhu cầu của hội viên, tổ chức các hoạt động sát với thực tiễn tác nghiệp. Tôi mong Hội có thêm những lớp đào tạo về kỹ năng báo chí số, sản xuất nội dung đa phương tiện, ứng dụng AI gắn với kiểm chứng thông tin và đạo đức nghề nghiệp; chú trọng thực hành để hội viên có thể áp dụng ngay vào công việc. Bên cạnh đó, Hội cần tạo thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm giữa các thế hệ nhà báo, hỗ trợ hội viên khi gặp khó khăn trong tác nghiệp, qua đó trở thành điểm tựa nghề nghiệp thiết thực trong giai đoạn mới.

Nhà báo Phạm Thuần Thư, Chi hội Nhà báo Chuyên đề An ninh Thủ đô, Báo Công an nhân dân:

Làm chủ công nghệ, không đánh mất giá trị cốt lõi

Trước tác động ngày càng lớn của mạng xã hội và môi trường truyền thông số, người làm báo Thủ đô cần rèn luyện những phẩm chất bản lĩnh, sự tỉnh táo và nguyên tắc nghề nghiệp. Mạng xã hội giúp thông tin lan truyền rất nhanh, nhưng cũng tạo áp lực phải nhanh hơn, dễ dẫn đến tâm lý chạy theo xu hướng, theo lượt xem, lượt tương tác mà quên mất yêu cầu cốt lõi của báo chí là kiểm chứng và chịu trách nhiệm với thông tin mình đưa ra.

Người làm báo cần thường xuyên rèn luyện khả năng kiểm chứng nguồn tin, đối chiếu nhiều chiều, phân biệt thông tin thật - giả, thông tin chính thống với những nội dung mang tính suy diễn, kích động. Bên cạnh kỹ năng nghiệp vụ truyền thống, nhà báo hôm nay cũng phải thành thạo các công cụ số, hiểu cách vận hành của mạng xã hội và biết sử dụng công nghệ, AI một cách có trách nhiệm.

Tuy nhiên, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế lương tâm, đạo đức và bản lĩnh của người cầm bút. Với người làm báo Thủ đô, tôi cho rằng càng trong môi trường thông tin nhiều chiều càng phải giữ sự khách quan, nhân văn, tôn trọng sự thật, đặt lợi ích của cộng đồng và trách nhiệm xã hội lên trên lợi ích câu view hay tương tác. Đó cũng là nền tảng để mỗi nhà báo giữ gìn uy tín của cá nhân, cơ quan báo chí và niềm tin của công chúng.

Tôi kỳ vọng Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hơn, gần hội viên hơn và sát với những vấn đề mà người làm báo đang phải đối mặt hằng ngày. Hội không chỉ là nơi tập hợp đội ngũ những người làm báo mà cần thực sự trở thành điểm tựa về nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và sự phát triển nghề nghiệp cho hội viên.

Nhà báo Hồ Thủy Tiên, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội:

Đổi mới đào tạo, tiếp sức nhà báo trẻ trong môi trường số

Là đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội, tôi kỳ vọng Hội Nhà báo Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động, để Hội thực sự trở thành mái nhà chung của những người làm báo Thủ đô, nơi hội viên có thể tìm thấy sự kết nối, hỗ trợ và cơ hội phát triển.

Theo tôi, một trong những ưu tiên rất thiết thực hiện nay là đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng hội viên, đặc biệt là các nhà báo trẻ. Không chỉ dừng ở những lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo phương thức truyền thống, Hội có thể tổ chức nhiều hơn các chương trình đào tạo chuyên sâu về báo chí số: Kỹ năng sản xuất nội dung đa nền tảng, báo chí dữ liệu, kể chuyện bằng hình ảnh và video, SEO, phân tích dữ liệu độc giả, xây dựng sản phẩm báo chí số và đặc biệt là kỹ năng sử dụng AI trong tác nghiệp báo chí.

Tôi cũng mong Hội có thể tăng cường những hoạt động mang tính kết nối và chia sẻ kinh nghiệm thực tế, như có thể xây dựng các diễn đàn hoặc câu lạc bộ chuyên môn để những nhà báo có kinh nghiệm chia sẻ với các nhà báo trẻ về cách xử lý những vấn đề khó trong tác nghiệp, kỹ năng điều tra, xác minh thông tin, xử lý khủng hoảng truyền thông hay những tình huống liên quan đến đạo đức nghề nghiệp trên môi trường số. Bên cạnh đào tạo kỹ năng, tôi kỳ vọng Hội tiếp tục là chỗ dựa để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, đồng thời góp phần xây dựng một môi trường báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và trách nhiệm.