Quang cảnh đại hội. Ảnh: BTC

Tạo sinh kế bền vững cho hội viên

Ngày 26-11, tại Hà Nội, Hội Người mù Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự Đại hội có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng 288 đại biểu chính thức, đại diện cho 67.444 hội viên trong cả nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam khóa X nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các cấp Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hội tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người mù; tích cực tham mưu, phản biện, đóng góp ý kiến hoàn thiện các chủ trương, chính sách liên quan đến người khuyết tật, nhất là trong lĩnh vực giáo dục hòa nhập, việc làm, an sinh xã hội, tiếp cận thông tin, bình đẳng giới.

Ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam khóa X phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ là công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với phát huy khả năng tự lập của hội viên. Toàn Hội đã tổ chức 266 lớp dạy nghề cho hơn 3.000 học viên, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt trên 70%.

Việc duy trì 226 cơ sở sản xuất tập trung cùng hàng trăm tổ, nhóm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động. Tổng doanh thu các cơ sở của Hội trong nhiệm kỳ đạt trên 509 tỷ đồng.

Không chỉ duy trì các nghề truyền thống, Hội còn chủ động triển khai những mô hình sinh kế mới, phù hợp với nhu cầu thị trường. Tiêu biểu là mô hình quán cà phê do người khiếm thị trực tiếp tham gia quản lý, pha chế và phục vụ, góp phần mở rộng cơ hội nghề nghiệp, khẳng định năng lực của người mù trong các lĩnh vực dịch vụ.

Công tác giáo dục, nâng cao dân trí tiếp tục được chú trọng với 152 lớp xóa mù chữ cho gần 1.400 học viên; 232 lớp dành cho trẻ em khiếm thị với hơn 1.200 lượt trẻ em tham gia. Hiện toàn Hội có gần 1.000 hội viên có trình độ cao đẳng, đại học, hàng chục người có trình độ thạc sĩ.

Đáng chú ý, trước yêu cầu chuyển đổi số, Hội đã tổ chức 102 lớp tin học cho hơn 1.000 lượt hội viên, chuyển đổi gần 200 đầu sách sang định dạng EPUB, từng bước đưa công nghệ hỗ trợ và trí tuệ nhân tạo vào học tập, lao động và đời sống.

Những kết quả này không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận thông tin mà còn tạo tiền đề để người khiếm thị chủ động học tập, nâng cao trình độ, tiếp cận những cơ hội việc làm mới trong nền kinh tế số.

Cùng với đó, các cấp Hội đã vận động xây mới 284 căn nhà, sửa chữa 371 căn nhà, hỗ trợ hơn 1,1 triệu lượt người mù với tổng kinh phí trên 585 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: BTC

Trong giai đoạn 2022 - 2026, Trung tâm Đào tạo cán bộ phục hồi chức năng (Hội Người mù Việt Nam) đã hoàn thành chương trình đào tạo 10 khóa (từ khóa 89 đến khóa 98) với 38 lớp với 1.101 lượt học viên tham gia. Nội dung đào tạo đa dạng, bao gồm: tin học văn phòng và tin học văn phòng nâng cao; xoa bóp bấm huyệt bậc 1,2; công tác xã hội; nghiệp vụ quản lý Hội; pha chế đồ uống; châm cứu; kỹ thuật sử dụng gậy định hướng; xử lý âm thanh; trị liệu bằng tay Việt - Pháp; massage mặt; massage Thái Lan; công tác phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, Trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo lớp y sĩ y học cổ truyền khóa 2 cho 19 hội viên khiếm thị trẻ.

Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng, góp phần huy động nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo nghề, phát triển sinh kế và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao vị thế, tiếng nói của Hội Người mù Việt Nam trong phong trào người mù khu vực và thế giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn trong quá trình kiện toàn tổ chức Hội sau sắp xếp đơn vị hành chính; tình trạng thiếu cán bộ có năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý và ứng dụng công nghệ số; nguồn lực dành cho đào tạo nghề, tạo việc làm còn hạn chế.

Việc tiếp cận sách giáo khoa chữ Braille, tài liệu học tập, công nghệ hỗ trợ của người khiếm thị chưa đồng đều, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ tới.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao vị thế của người khiếm thị

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của Hội Người mù Việt Nam trong bối cảnh tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính có nhiều thay đổi và yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BTC

Đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị Ban Chấp hành Hội khóa XI tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Hội từ Trung ương đến cơ sở, nhất là cấp xã, phường; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, Hội cần tiếp tục duy trì, phát triển chữ Braille song song với đẩy mạnh chuyển đổi số; tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng số thiết thực, phát huy hiệu quả công nghệ hỗ trợ và trí tuệ nhân tạo có khả năng tiếp cận đối với người mù, giúp hội viên thuận lợi hơn trong học tập, làm việc và sử dụng các dịch vụ thiết yếu.

Cùng với việc từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu hội viên, số hóa hồ sơ, tài liệu, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, Hội cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp công nghệ trong thiết kế, hoàn thiện các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến bảo đảm khả năng tiếp cận của người khiếm thị.

Đồng chí Phạm Tất Thắng cũng đề nghị nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động; phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có ứng dụng công nghệ; khuyến khích người mù trực tiếp tham gia quản lý, điều hành các mô hình kinh tế, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên và đóng góp cho xã hội.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác huy động nguồn lực, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế nhằm nâng cao vị thế của Hội và đóng góp vào phong trào chung của người mù trong khu vực và thế giới.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội thống nhất 11 chỉ tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó phấn đấu trên 70% người mù trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Hội, tăng số lượt hội viên được đào tạo kỹ năng số, công nghệ thông tin và các kỹ năng thiết yếu.

Ban Chấp hành Hội Người mù Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. Ảnh: BTC

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội Người mù Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 47 ủy viên đã ra mắt. Bà Đinh Việt Anh được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam khóa XI.

Bà Đinh Việt Anh, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Ảnh: BTC

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam khóa XI Đinh Việt Anh khẳng định, Ban Chấp hành khóa mới sẽ đổi mới phương thức hoạt động, lấy hội viên và chất lượng chuyên môn làm trung tâm. Hội tập trung đưa chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao chất lượng hoạt động Hội, mở rộng không gian học tập, lao động và sáng tạo, để người khiếm thị không chỉ được thụ hưởng thành quả của công nghệ mà còn có thể chủ động tham gia, đóng góp vào tiến trình phát triển của đất nước.