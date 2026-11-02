Đại hội Hội Khuyến học xã Long Quảng (thành phố Huế) lần thứ I

Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Huế Phan Công Tuyên phát biểu tại đại hội.

Xã Long Hưng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nhân rộng các mô hình học tập

Sau khi sáp nhập và đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025, công tác khuyến học, khuyến tài tại xã Long Quảng đã nhanh chóng đi vào nề nếp và đạt nhiều kết quả tích cực.

Ban vận động Quỹ Khuyến học xã đã huy động được trên 225,9 triệu đồng; qua đó trao thưởng và tặng học bổng với tổng trị giá 116,2 triệu đồng cho các em học sinh giỏi, thi đỗ đại học và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các nhà trường và dòng họ toàn xã cũng duy trì hiệu quả các quỹ khuyến học, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương.

Các đại biểu dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Huế Phan Công Tuyên và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Quảng Nguyễn Hữu Ánh đã biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Hội Khuyến học xã Long Quảng trong thời gian qua.

Về nhiệm kỳ 2026-2031, lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Huế, lãnh đạo xã Long Quảng đề nghị Hội Khuyến học xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục củng cố tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; phát triển các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập"; đa dạng hóa các nguồn lực xã hội hóa cho Quỹ Khuyến học và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã Long Quảng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 21 thành viên có đủ phẩm chất, năng lực và tâm huyết để lãnh đạo công tác khuyến học địa phương trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã Long Quảng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.