Đại hội Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lần thứ VIII: Đổi mới, phát huy giá trị lịch sử dân tộc

Dự Đại hội có ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Ảnh: Quang Vinh.
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VII trình bày tóm tắt báo cáo chính trị của Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Quang Vinh.
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lần thứ VIII. Ảnh: Quang Vinh.
Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VIII ra mắt Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
GS.TS Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VIII phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quang Vinh.
GS.TS Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VIII tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Sử học Việt Nam". Ảnh: Quang Vinh.
Đại hội thống nhất phương hướng tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động, đẩy mạnh nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc trong nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Quang Vinh.