Đại hội Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lần thứ VIII: Đổi mới, phát huy giá trị lịch sử dân tộc

Mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến sáng 30/9 đã gây ngập sâu tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đồng Nai, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân. Có nơi nước dâng từ 1 - 1,5m. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng tại các địa phương đã khẩn trương có mặt tại những điểm ngập, hỗ trợ người dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn giao thông và xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc.