Đại hội Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng lần thứ IV: Mở rộng không gian nghiên cứu sau hợp nhất

Đến dự có TS. Phan Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: P.T

Theo báo cáo, Hội hiện có 150 hội viên, với 2 chi hội trực thuộc là Chi hội Khoa học lịch sử Người cao tuổi và Chi hội Khoa học lịch sử Hội An.

Nhiệm kỳ qua, Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng đã duy trì hoạt động ổn định, khẳng định vai trò quy tụ đội ngũ trí thức qua nhiều công trình khoa học có giá trị học thuật cao. Hội đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo quy mô, có giá trị khoa học và thực tiễn như: “Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha”, “100 năm chữ Quốc ngữ ở Việt Nam”, các nghiên cứu, truyền thông, giáo dục về Hoàng Sa, cảng thị cổ Trung Phường, di sản Ma nhai Ngũ Hành Sơn cùng các nhân vật lịch sử tiêu biểu của xứ Quảng.

Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, TS Phan Tiến Dũng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: P.T

Nổi bật trong công tác xuất bản, Hội đã chủ trì và phối hợp ra mắt nhiều đầu sách giá trị, trong đó đáng chú ý nhấn là hai ấn phẩm “Miền Trung - Những vấn đề lịch sử” (2021) và “Xứ Quảng - Lịch sử, Di sản và Tư liệu” (2026), góp phần giới thiệu các kết quả nghiên cứu đến đông đảo bạn đọc; xuất bản 27 tập Đặc san Nghiên cứu xứ Quảng. Đặc biệt, Hội đang triển khai đề tài “Lịch sử Đà Nẵng - Từ khởi thủy đến năm 2025” do ThS. Bùi Văn Tiếng và TS. Võ Công Trí đồng chủ biên, hiện đã hoàn thành 80% khối lượng công việc với gần 150.000 trang tài liệu gốc. Bên cạnh đó, Hội tích cực tham gia tư vấn, phản biện và góp ý các vấn đề liên quan đến lịch sử, văn hóa và di sản, đồng thời hiến tặng nhiều tư liệu, hình ảnh, bản đồ quý cho Nhà Trưng bày Hoàng Sa...

BCH Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 mới ra mắt đại hội. Ảnh: P.T

Bước vào nhiệm kỳ mới, với chủ đề “Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa xứ Quảng, góp phần xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững”, Hội xác định sáu nhóm nhiệm vụ, trong đó, trọng tâm là hoàn thành những công trình lịch sử có giá trị nền tảng, mở rộng không gian nghiên cứu tương ứng với địa giới hành chính mới, tăng cường ứng dụng công nghệ và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức. Song song đó, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, chủ động đóng góp luận cứ khoa học cho các chương trình, đề án về lịch sử, văn hóa, di sản và con người Đà Nẵng, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển...

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Phan Tiến Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương những đóng góp thiết thực của Hội suốt gần 30 năm qua; đồng thời nhấn mạnh, sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển của hội trong bối cảnh TP Đà Nẵng được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ), mở ra không gian phát triển mới, yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đề nghị Hội đẩy mạnh hoàn thành các công trình nghiên cứu lịch sử Đà Nẵng gắn với tiến trình lịch sử dân tộc, đảm bảo tính khoa học, khách quan, thận trọng. Tiếp tục sưu tầm, khai thác, biên dịch và công bố sử dụng các nguồn tư liệu lịch sử, nhất là tài liệu Hán Nôm và bổ sung tư liệu, tài liệu nghiên cứu ở các nguồn tư liệu nước ngoài...; đồng thời phát huy vai trò phản biện, tư vấn về di sản, nhân vật lịch sử... Song song với đó, mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng và các cơ quan truyền thông; tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu trẻ tham gia các đề tài khoa học. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hội các tỉnh thành khác để trao đổi học thuật và giải quyết các vấn đề lịch sử chung.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan tram Bằng khen cho Hội Khoa học Lịch sử thành phố. Ảnh: P.T

Cơ bản thống nhất với báo cáo, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình, kế hoạch công tác toàn nhiệm kỳ và hàng năm; đồng thời triển khai Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về vai trò của các hội quần chúng. Nghiên cứu hình thức, phương thức lãnh đạo phù hợp với đặc thù của hội và đẩy mạnh phát triển hội viên ở khu vực Quảng Nam cũ. Tiếp tục quan tâm công tác tư vấn, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, lịch sử, văn hóa. Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên nền tảng số, xây dựng trang thông tin điện tử/website và nâng cao chất lượng đặc san nghiên cứu lịch sử xứ Quảng. Nâng cao vai trò là thành viên của MTTQVN, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan tram Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Ảnh: P.T

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng khó IV gồm 15 thành viên, ông Bùi Văn Tiếng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.