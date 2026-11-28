Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Thành Công lần thứ I (nhiệm kỳ 2026-2031) ra mắt tại Đại hội.

Việc thành lập Hội nhằm tập hợp, đoàn kết cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để các hội viên kết nối, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Hội cũng là đầu mối phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của doanh nghiệp với chính quyền địa phương, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp, hỗ trợ hội viên tiếp cận thông tin thị trường, chính sách, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thêm việc làm, tăng đóng góp ngân sách và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 21 thành viên. Ông Nguyễn Văn Chuyền được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.