Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Hải Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Lãnh đạo xã Hải Thịnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Sở Du lịch; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và 68 đại biểu là lãnh đạo doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Xã Hải Thịnh có các hoạt động sản xuất, kinh doanh đa dạng, từ sản xuất lưới, sợi, khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản đến đóng mới, sửa chữa tàu biển, thương mại, dịch vụ, du lịch, ẩm thực và cây cảnh.

Cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc kết nối giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và liên kết tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế.

Lãnh đạo xã Hải Thịnh trao Quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp xã.

Việc thành lập Hội Doanh nghiệp xã Hải Thịnh nhằm tập hợp, đoàn kết các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tạo điều kiện để các hội viên tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, đồng thời làm cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền địa phương. Đến nay, Hội có 68 doanh nghiệp tham gia, thể hiện sự đồng thuận và nhu cầu liên kết của cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, tập trung xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, hoạt động thiết thực, đúng Điều lệ; phát triển hội viên phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường giao lưu, kết nối, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; tổ chức các hoạt động tập huấn, cung cấp thông tin về chính sách, quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số và phát triển thị trường.

Hội cũng xác định nhiệm vụ kịp thời tổng hợp, phản ánh những kiến nghị chính đáng của hội viên đến cơ quan có thẩm quyền; vận động hội viên chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Đại hội đề ra chỉ tiêu hằng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động giao lưu, kết nối hoặc trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 1 hoạt động tập huấn, cung cấp thông tin về chính sách, quản trị, chuyển đổi số hoặc phát triển thị trường; vận động hội viên tham gia ít nhất 1 hoạt động an sinh xã hội hoặc vì cộng đồng trên tinh thần tự nguyện.

Đại hội đã bầu 13 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, là dấu mốc trong quá trình tập hợp cộng đồng doanh nghiệp xã Hải Thịnh, tạo diễn đàn để các cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.