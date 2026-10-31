Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Giai Lạc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Quang cảnh Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Giai Lạc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ngày 30/10/2026, Hội Doanh nghiệp xã Giai Lạc tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, mở ra cơ hội hợp tác, phát huy các nguồn lực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại đại hội.

Giai Lạc có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp, chế biến nông - lâm sản, cơ khí, đồ gỗ, xây dựng, vật liệu xây dựng và các hoạt động thương mại, dịch vụ. Trên địa bàn đã hình thành một số sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, cơ sở chế biến thực phẩm, dược liệu và các mô hình sản xuất có khả năng liên kết theo chuỗi giá trị.

Một số doanh nghiệp trên địa bàn xã Giai Lạc đã mạnh dạn đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Hiện nay, toàn xã có 51 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động, 04 Hợp tác xã và hơn 1000 hộ kinh doanh. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh góp phần tạo việc làm, cung ứng hàng hóa, dịch vụ, tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập và huy động nguồn lực phát triển địa phương.

Toàn xã Giai Lạc có 51 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động, 4 Hợp tác xã, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Ngày 08/10/2026, UBND xã Giai Lạc ban hành Quyết định số 2215/QĐ-UBND về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp xã Giai Lạc. Đến nay, hội đã tập hợp được 51 hội viên, bước đầu hình thành mạng lưới doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, chăn nuôi, thương mại, dịch vụ, vận tải và công nghệ.

Việc hình thành Hội Doanh nghiệp xã Giai Lạc là yêu cầu thiết thực nhằm tập hợp đội ngũ doanh nhân, phát huy thế mạnh của từng doanh nghiệp, tăng cường hợp tác và xây dựng đầu mối đối thoại, phản ánh kiến nghị với chính quyền.

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Ban vận động thành lập hội doanh nghiệp xã đã tích cực kết nối doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền. Đến nay, hội đã thu hút 54 hội viên tham gia, huy động được hơn 175 triệu đồng ủng hộ hoạt động hội; tạo nguồn lực ban đầu cho việc xây dựng tổ chức và hỗ trợ hội viên.

Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Giai Lạc tặng hoa chúc mừng đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết – Hợp tác – Đổi mới – Phát triển bền vững”, Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2026 – 2031 là xây dựng Hội Doanh nghiệp xã trở thành mái nhà chung của cộng đồng doanh nhân, cầu nối tin cậy với cấp ủy, chính quyền địa phương. Trọng tâm là củng cố tổ chức, hỗ trợ hội viên tiếp cận chính sách, nguồn vốn, thị trường, nâng cao năng lực quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số. Hội phấn đấu phát triển hội viên tăng từ 30–50% so với đầu nhiệm kỳ; hằng năm tổ chức từ 3–5 hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…

Các tham luận tại Đại hội tập trung vào những vấn đề thiết thực như đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Các tham luận tại Đại hội tập trung vào những vấn đề thiết thực như đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường hợp tác giữa các hội viên và phát triển chăn nuôi bền vững gắn với thị trường tiêu thụ. Qua đó, làm rõ định hướng xây dựng tổ chức Hội hoạt động thực chất, lấy hiệu quả sản xuất, kinh doanh và lợi ích của hội viên làm trọng tâm.

Bí thư Đảng ủy xã Giai Lạc, ông Nguyễn Trọng Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Đảng ủy xã Giai Lạc Nguyễn Trọng Dũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời định hướng hội phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, tăng cường hợp tác, phát triển kinh tế tư nhân và đồng hành cùng chính quyền thực hiện các mục tiêu phát triển của địa phương.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Giai Lạc khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 15 thành viên ra mắt tại đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Giai Lạc khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 15 thành viên. Dịp này, hội đã trao 10 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo xã Giai Lạc, thể hiện trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội.

Hội đã trao 10 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo xã Giai Lạc, thể hiện trách nhiệm và sự sẻ chia vì cộng đồng.

Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Giai Lạc lần thứ nhất mở ra chặng đường mới trong hoạt động liên kết, hợp tác của cộng đồng doanh nhân. Với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền cùng tinh thần chủ động, đổi mới của các doanh nghiệp, Hội được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò trong phát triển kinh tế tư nhân, góp phần xây dựng quê hương Giai Lạc ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đại hội đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, mở ra cơ hội hợp tác, phát huy các nguồn lực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng đại hội thành công, tốt đẹp.