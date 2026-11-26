Chiều 26/11, Hội Doanh nghiệp phường Nếnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”. Đến dự có đại diện lãnh đạo phường Nếnh, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố và 80 hội viên.

Lãnh đạo phường Nếnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phường Nếnh hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp; 6.400 hộ kinh doanh và hợp tác xã hoạt động, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Tại Đại hội, các đại biểu đánh giá kết quả công tác vận động, thành lập Hội; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Doanh nghiệp phường Nếnh xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa cộng đồng doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Hội phấn đấu đến năm 2031 có từ 200 hội viên trở lên, bình quân mỗi năm kết nạp mới từ 15-20 hội viên.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Nếnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Hội tập trung đổi mới hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường tư vấn pháp luật, đào tạo nâng cao năng lực quản trị, xúc tiến thương mại và kết nối giao thương. Đặc biệt, chú trọng thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Đại diện lãnh đạo phường Nếnh trao tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Thường xuyên tổ chức đối thoại, nắm bắt và phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến các cơ quan chức năng; khuyến khích doanh nhân phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các hoạt động an sinh vì cộng đồng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Nếnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 21 đồng chí.

Hội Doanh nghiệp phường Nếnh ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" của địa phương.

Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp phường Nếnh trao tặng Quỹ "Vì người nghèo" của địa phương 50 triệu đồng; một số cá nhân, tập thể của Hội được UBND phường Nếnh khen thưởng…