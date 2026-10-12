Đại hội Hội Doanh nghiệp phường Kỳ Lừa lần thứ I nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tham dự đại hội có lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Kỳ Lừa; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh; đại diện Sở Tài chính và các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn phường.

Các đại biểu tham dự đại hội

Các đại biểu đại diện phường Kỳ Lừa tham dự đại hội

Hiện nay, toàn phường Kỳ Lừa có trên 900 doanh nghiệp, HTX. Thời gian qua, các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn đã tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Với mong muốn tập hợp cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn để đoàn kết, liên kết giúp nhau cùng phát triển sản xuất kinh doanh, tháng 6/2026, Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Kỳ Lừa đã được thành lập gồm 9 thành viên.

Đại diện Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Kỳ Lừa phát biểu tại đại hội

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Qua quá trình triển khai truyên truyền, vận động, đến nay, đã có 121 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký tham gia hội viên, hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải, xây dựng, du lịch...

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kỳ Lừa phát biểu tại đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã cùng thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như: kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng quy chế làm việc, quy chế quản lý tài chính, quy định nội bộ; bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp thành viên; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, HTX; tích cực chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Kỳ Lừa khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt đại hội

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội

Tại đại hội, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao quá trình thực hiện vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Lỳ Lừa. Đồng thời đề nghị Hội Doanh nghiệp phường cần tập trung tổ chức các hoạt động đào tạo, tư vấn chuyên sâu về pháp lý, tuyên truyền phổ biến pháp luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị doanh nghiệp hiện đại để nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp; thực hiện tốt các phong trào thi đua và an sinh xã hội tại địa phương, hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phường Kỳ Lừa phát nhanh và bền vững trong thời gian tới...

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Kỳ Lừa khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tại đại hội các đại biểu đã biểu quyết thông qua điều lệ hoạt động của Hội và bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Kỳ Lừa khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 ủy viên. Ông Huỳnh Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Long được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Doanh nhân phường Kỳ Lừa, nhiệm kỳ 2026 - 2031.