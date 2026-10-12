Đại hội Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Dự Đại hội có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Đại tá Trần Ngọc Thiều, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB Việt Nam.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng dự đại hội

Về phía tỉnh Lâm Đồng, dự đại hội có các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ phải qua, các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Ngọc Thiều, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB Việt Nam

Câu lạc bộ Doanh nhân CCB làm kinh tế tỉnh Lâm Đồng được hình thành trên cơ sở hợp nhất các câu lạc bộ của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại biểu dự đại hội

Đến tháng 9/2026, câu lạc bộ có hơn 100 hội viên, trong đó 12 xã, phường, đặc khu đã thành lập tổ chức câu lạc bộ CCB, cựu quân nhân làm kinh tế.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại biểu dự đại hội

Ngày 13/8/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng có Quyết định số 4088 về thành lập Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lâm Đồng, trên cơ sở hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nhân CCB làm kinh tế tỉnh.

Hội CCB Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Thời gian qua, các doanh nghiệp, doanh nhân CCB đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Các doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ thuế, quan tâm bảo đảm quyền lợi người lao động và gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của Hội cùng đội ngũ doanh nhân CCB trong phát triển kinh tế và thực hiện các hoạt động vì cộng đồng

Bên cạnh phát triển kinh tế, các doanh nhân CCB còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách.

Các cấp hội và hội viên đã đóng góp hàng tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội; hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tặng quà các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đề ra nhiều mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong tâm là tăng doanh thu từ 5 - 10% mỗi năm; giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động, với mức lương bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng; mỗi năm xây dựng mới hoặc sửa chữa từ 1 - 2 căn nhà tình nghĩa cho CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Hội phấn đấu phát triển hội viên mới, thành lập câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế giỏi tại 50% số xã, phường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và kết nối hoạt động giữa các hội viên.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh, đội ngũ doanh nhân CCB cần tiếp tục phát huy bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB Việt Nam tặng bức trướng “Đoàn kết - Kỷ cương - Nghĩa tình - Hợp tác cùng phát triển” cho Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB tỉnh

Đồng chí Phạm Thị Phúc yêu cầu Hội tiếp tục củng cố tổ chức vững mạnh, tăng cường đoàn kết, kết nối và hỗ trợ hội viên; xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, đề cao đạo đức doanh nhân và trách nhiệm xã hội.

Đại diện Hội CCB xã La Dạ, Lương Sơn, Tân Hội nhận quà của lãnh đạo Hội CCB Việt Nam, lãnh đạo tỉnh để trao cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn 3 xã

Đồng thời, phát huy vai trò của CCB trong xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

Đại tá Trần Ngọc Thiều (thứ 2 từ phải qua), Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho đại hội

Tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài.

Đại hội tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Trước đó (sáng 12/10), Đại hội đã tiến hành bầu 30 hội viên vào ban chấp hành, bầu 3 hội viên vào Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB tỉnh. Đại tá Phạm Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Phong (trái), Giám đốc Công ty TNHH Việt Phú, hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB tỉnh trao số tiền 80 triệu đồng cho đại hội để xây tặng 1 căn nhà nghĩa tình đồng đội

Tại đại hội, Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB Việt Nam tặng bức trướng “Đoàn kết - Kỷ cương - Nghĩa tình - Hợp tác cùng phát triển” cho Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB tỉnh.

Đại hội cũng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình hoạt động; tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đại hội nhận số tiền 80 triệu đồng do Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB Việt Nam Lê Huy Hoàng trao tặng

Lãnh đạo Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB tỉnh tại đại hội

Văn nghệ chào mừng đại hội