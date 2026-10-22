Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong xã Yên Bài lần thứ I thành công tốt đẹp

Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Yên Bài Nguyễn Thị Tuyến phát biểu. Ảnh: Nguyệt Ánh

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Yên Bài Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 là diễn đàn quan trọng, nơi hội tụ và phát huy tinh thần, tâm huyết, trí tuệ của cán bộ, hội viên cựu TNXP. Đây là dịp để Hội Cựu TNXP xã Yên Bài nhìn nhận, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn mới.

"Với tinh thần "Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Nghĩa tình", toàn thể cán bộ, hội viên cựu TNXP xã Yên Bài quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Yên Bài và Thủ đô giàu đẹp, văn minh và hiện đại", đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Chương trình văn nghệ của các cựu TNXP xã Yên Bài chào mừng Đại hội. Ảnh: Nguyệt Ánh

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, vượt qua khó khăn, Hội Cựu TNXP xã Yên Bài đã kiện toàn tổ chức theo mô hình chính quyền 2 cấp. Hội thực hiện tốt vai trò nhân chứng lịch sử, giải quyết các chế độ tồn đọng, triển khai hiệu quả phong trào "Nghĩa tình đồng đội", vận động quỹ 23,6 triệu đồng xây nhà tình nghĩa. Hội đã xây dựng 1 hợp tác xã, câu lạc bộ cựu TNXP làm kinh tế giỏi; phối hợp Đoàn Thanh niên giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội phát huy truyền thống lực lượng TNXP, nâng tầm đức - trí - dũng, xây dựng tổ chức vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giáo dục thế hệ trẻ tiến bước vào kỷ nguyên mới, với phương châm “Danh dự là trên hết, đoàn kết là sức mạnh, vì nghĩa tình đồng đội”. Phấn đấu 100% cựu TNXP đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 100% nữ cựu TNXP làm nòng cốt xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện đúng, đủ việc trao tặng, truy tặng Huy chương “Thanh niên xung phong vẻ vang”.

Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Đỗ Văn Thành phát biểu. Ảnh: Nguyệt Ánh

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Đỗ Văn Thành ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Hội Cựu TNXP xã Yên Bài đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Hội Cựu TNXP xã Yên Bài trong thời gian tới tiếp tục củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, quản lý, phát triển hội viên; duy trì nền nếp sinh hoạt theo Điều lệ Hội, đổi mới nội dung, phương pháp phù hợp với sức khỏe của cựu TNXP, lấy hiệu quả, gắn kết, sẻ chia làm phương châm.

Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Đỗ Văn Thành tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Nguyệt Ánh

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên qua tập huấn; phấn đấu ít nhất 80% cơ sở Hội hoạt động khá và xuất sắc, không để tổ chức Hội yếu kém; chủ động phối hợp với chính quyền đề xuất giải quyết chế độ, chính sách cho TNXP; triển khai các phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế. Đồng chí tin tưởng, với truyền thống anh hùng và tinh thần trách nhiệm cao, Hội Cựu TNXP xã Yên Bài sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Lãnh đạo xã Yên Bài tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Nguyệt Ánh

Thay mặt lãnh đạo xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Bài Hoàng Chiến Thắng ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của lực lượng cựu TNXP. Đồng chí nhấn mạnh, dù chiến tranh đã lùi xa nhưng những hy sinh của lực lượng TNXP vẫn mãi được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng. Trở về đời thường, các đồng chí tiếp tục nêu gương sáng trong lao động sản xuất, tích cực xây dựng gia đình văn hóa.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tập trung củng cố tổ chức trên tinh thần đoàn kết; nắm chắc tình hình và kịp thời hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp giải quyết dứt điểm các chế độ, chính sách tồn đọng. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đi đầu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; đặc biệt là gương mẫu tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chung sức xây dựng không gian sống "sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn".

Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Đỗ Văn Thành và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Bài Hoàng Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP xã Yên Bài khóa I. Ảnh: Nguyệt Ánh

Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP xã Yên Bài khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Yên Bài khóa I.