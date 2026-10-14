Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong phường Chương Mỹ lần thứ I

Tới dự có Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Đỗ Văn Thành.

Hội Cựu thanh niên xung phong phường Chương Mỹ được thành lập trên cơ sở hợp nhất tổ chức Hội của các xã, thị trấn Chúc Sơn, Phụng Châu, Tiên Phương, Đại Yên, Ngọc Hòa, Thụy Hương và phường Biên Giang (cũ).

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong phường Chương Mỹ Nguyễn Danh Hùng. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong phường Chương Mỹ Nguyễn Danh Hùng nhấn mạnh, Đại hội có ý nghĩa quan trọng, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới. Cán bộ, hội viên phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, toàn thể hội viên sẽ tiếp tục gương mẫu, đoàn kết, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Chương Mỹ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Bảo Lâm

Theo báo cáo tại Đại hội, Hội Cựu thanh niên xung phong phường Chương Mỹ hiện có 362 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội cơ sở. 100% cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Nổi bật, Hội xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội đạt 229 triệu đồng. Đáng chú ý, phong trào giúp nhau làm kinh tế được phát huy hiệu quả thông qua câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi, với nhiều mô hình tiêu biểu. Nhờ đó, đến nay, toàn Hội không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Bước sang nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Cựu thanh niên xung phong phường Chương Mỹ quyết tâm hoàn thành các mục tiêu trọng tâm: Vận động 100% thế hệ thanh niên xung phong tham gia tổ chức Hội; phấn đấu 70% cơ sở Hội đạt tiên tiến, xuất sắc, 40% đạt khá, không có đơn vị yếu kém; tích cực làm nhân chứng lịch sử phối hợp đề nghị giải quyết chế độ, chính sách cho 283 hội viên hoàn thành nhiệm vụ thời kỳ sau 1975; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương Chương Mỹ.

Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Đỗ Văn Thành tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Đỗ Văn Thành biểu dương những nỗ lực của cán bộ, hội viên phường Chương Mỹ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động nghĩa tình và hoàn thành tốt nhiệm vụ sau khi hợp nhất.

Nhấn mạnh nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí đề nghị Hội tiếp tục củng cố tổ chức vững mạnh, duy trì nề nếp sinh hoạt theo đúng Điều lệ và chú trọng bồi dưỡng năng lực cán bộ, phấn đấu trên 80% cơ sở Hội đạt loại khá và xuất sắc. Bên cạnh đó, Hội cần chủ động tham mưu giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với cựu thanh niên xung phong; tích cực tham gia viết tin, bài lan tỏa gương người tốt việc tốt trên trang thông tin điện tử của Hội; đồng thời bám sát kế hoạch của Hội thành phố để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Lãnh đạo phường Chương Mỹ tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Chương Mỹ Vũ Xuân Hòa ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cựu thanh niên xung phong qua các thời kỳ.

Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai hiệu quả Nghị quyết đại hội. Bên cạnh đó, mỗi hội viên tiếp tục là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống và bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay.

Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong phường Chương Mỹ khóa I ra mắt. Ảnh: Bảo Lâm

Với tinh thần đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong phường Chương Mỹ khóa I, nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 17 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Danh Hùng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong phường Chương Mỹ.