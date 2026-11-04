Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Lào Cai lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Dự Đại hội về phía Trung ương Hội Cựu CAND Việt Nam có Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm - Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam.

Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Trịnh Khắc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, sở, ngành và 285 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 4.230 hội viên Hội Cựu CAND các xã, phường trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua kết quả ngày làm việc thứ nhất, công bố số lượng, danh sách các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, các chức danh lãnh đạo và ra mắt Ban Chấp hành Hội cựu CAND tỉnh Lào Cai khoá I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu trình bày diễn văn khai mạc Đại hội Hội cựu CAND tỉnh Lào Cai lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Giai đoạn 2023 - 2028, Hội Cựu CAND tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thành việc thành lập Hội Cựu CAND cơ sở, tổ chức thành công Đại hội giữa nhiệm kỳ sau hợp nhất và chính thức được bổ sung vào danh sách các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh.

Các đại biểu tham luận tại Đại hội.

Bên cạnh việc quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành, các cấp hội đã phát huy phẩm chất người cán bộ, chiến sĩ CAND khi huy động hàng trăm hội viên tham gia hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở (bí thư chi bộ; trưởng thôn, tổ trưởng dân phố; lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; tổ hòa giải) và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp trong bảo đảm an ninh - trật tự.

Các cấp hội triển khai tốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ, đóng góp hàng tỷ đồng và hàng ngàn ngày công khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời duy trì hiệu quả các mô hình câu lạc bộ văn hóa, thể thao giúp gắn kết hội viên và lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng cựu CAND tại địa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã đề ra nhiều mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ tới: phấn đấu 100% Hội Cựu CAND tỉnh và cấp xã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an giao; 100% cấp hội xây dựng và triển khai thực hiện Đề án "Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và giữ gìn, phát huy bản chất người công an cách mệnh" và Đề án "Công tác dân vận"; tham gia tích cực, gương mẫu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động; phấn đấu 100% hội/chi hội cấp xã xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình cựu CAND tự quản về an ninh - trật tự, an toàn giao thông hoặc mô hình dân vận khéo tại địa bàn cơ sở; đến năm 2030, 100% Hội Cựu CAND xã, phường triển khai sử dụng thông suốt ứng dụng Cựu CAND trong công tác quản lý hội viên, điều hành và xử lý văn bản….

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của Hội Cựu CAND cùng các thế hệ cán bộ Công an hưu trí trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo đảm an ninh - trật tự và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Hội Cựu CAND tỉnh cần tiếp tục tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động "nghĩa tình đồng đội", chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở cơ sở. Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác hội.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm - Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm - Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam đề nghị Hội Cựu CAND tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất người chiến sĩ CAND, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Chú trọng công tác phát triển, quản lý hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Xây dựng hội thực sự trở thành mái nhà chung nghĩa tình, nơi các thế hệ cán bộ công an tiếp tục gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ nhau và đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho xã hội.

Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Trung ương Hội Cựu CAND Việt Nam, Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ngành tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai tặng hoa Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Trịnh Khắc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm - Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại diện Hội Cựu CAND các tỉnh Lai Châu, Tuyên Quang, Phú Thọ tặng hoa Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó, Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 37 đồng chí, Ban Thường vụ Hội gồm 11 đồng chí. Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.