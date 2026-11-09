Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân phường Quảng Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Quang cảnh đại hội. Ảnh: THANH NHẤT

Hội Cựu Công an nhân dân phường Quảng Phú hiện có 24 hội viên. Thời gian qua, các hội viên luôn phát huy phẩm chất, truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị và gương mẫu tại nơi cư trú.

Các hội viên tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng Công an phường trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân phường Quảng Phú ra mắt tại đại hội. Ảnh: THANH NHẤT

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Cựu Công an nhân dân phường Quảng Phú xác định tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực.

Trong đó, chú trọng phối hợp với Công an phường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy kinh nghiệm, trách nhiệm của hội viên trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Đại hội thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân phường Quảng Phú nhiệm kỳ mới gồm 5 người. Thượng tá Đào Văn Tờn được bầu giữ chức Chủ tịch hội.