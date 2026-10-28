Đại hội Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã Thanh Liêm lần thứ I

Lãnh đạo xã Thanh Liêm trao quyết định thành lập Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã Thanh Liêm.

Các đại biểu dự Đại hội.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, theo nguyện vọng của các cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị trên địa bàn xã Thanh Liêm, UBND xã nhất trí cho phép thành lập Ban vận động Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Sau một thời gian vận động và kết nối, Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã Thanh Liêm đã được thành lập với 35 hội viên. Hội xác định mục tiêu hoạt động là động viên, giúp đỡ nhau vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo xã Thanh Liêm tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Để đạt được mục tiêu trên, Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh việc ổn định tổ chức, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phát huy bản chất truyền thống của Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm xưa, gương mẫu, nòng cốt, đi đầu hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ phát động.

Làm tốt công tác nghĩa tình đồng chí, đồng đội. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hội, các quy chế hoạt động phục vụ công tác Hội.

Thực hiện tốt nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 các cấp; gắn nhiệm vụ công tác Hội với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phấn đấu 100% hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng và gương mẫu, 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá. Trong nhiệm kỳ phấn đấu không có hội viên, gia đình hội viên nghèo. Xây dựng quỹ hội từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng/hội viên bằng nguồn kinh phí đóng góp và vận động xã hội hoá.

Ban Chấp hành Hội Chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 xã Thanh Liêm nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Dương Quý Đãi được bầu làm Chủ tịch Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã Thanh Liêm nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhân dịp này, Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã Thanh Liêm đã tặng quà cho thân nhân của 3 liệt sĩ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.