Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 30-9, Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam; Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đồng chí Ngô Sách Thực tặng hoa chúc mừng đại hội.

Giai đoạn 2022 - 2026, Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Theo đó, hội đã vận động được hơn 33,8 tỷ đồng thực hiện các chương trình bảo trợ, qua đó hỗ trợ cho hơn 15.790 lượt người khuyết tật, 134.665 lượt bệnh nhân nghèo, 4.200 trẻ mồ côi và hàng nghìn lượt đối tượng khác. Trong đó, hội đã trao 1.391 suất học bổng; hỗ trợ 157 xe lăn, 200 xe đạp; xây mới 4 căn nhà nhân ái; tặng quà cho 7.790 lượt người nghèo, bệnh nhân và người khuyết tật. Đồng thời, cung cấp 344.620 suất ăn miễn phí và hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho 14.430 lượt bệnh nhân…

Đồng chí Trần Thu Mai trao bức trướng chúc mừng đại hội.

Đồng chí Ngô Sách Thực phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh phấn đấu vận động nguồn lực đạt từ 25 đến 30 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, bảo trợ cho người yếu thế trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất 5 căn nhà nhân ái, trao 50.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo; vận động nguồn lực mổ đục thủy tinh thể, tim, sứt môi, hàm ếch, khám sàng lọc bệnh cho 1.000 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, cấp ít nhất 100 phương tiện trợ giúp; trao 1.000 suất học bổng cho các đối tượng. Hội hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu số về đối tượng bảo trợ nhằm phục vụ công tác quản lý, theo dõi và triển khai các hoạt động hỗ trợ phù hợp.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Ngô Sách Thực đánh giá cao những kết quả hội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị hội tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên; thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra.

Đồng chí Trần Thu Mai phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Trần Thu Mai đề nghị hội tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; phương thức tập hợp, kết nối để phát huy tối đa các nguồn lực. Đồng thời, đẩy mạnh công tác vận động các cá nhân, đơn vị làm tốt công tác thiện nguyện...

Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam trao bằng khen cho Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh.

Các cá nhân nhận bằng khen của Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam.

Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 51 ủy viên. Ông Lê Hữu Thọ tái đắc cử chức Chủ tịch hội.

Dịp này, Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng đại hội bức trướng với nội dung “Đoàn kết - Nhân ái - Trách nhiệm - Hiệu quả”; Hội Bảo trợ người Khuyết tật Việt Nam tặng bằng khen cho Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh giai đoạn 2022 - 2026; Đồng thời, hội tiếp nhận nguồn tài trợ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với tổng trị giá 4,15 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam trao học bổng cho học sinh.

C.ĐAN