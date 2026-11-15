Đại hội Hội Bảo tồn Di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh Khánh Hòa lần thứ III

Sáng 15-11, tại phường Nha Trang, Hội Bảo tồn Di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự đại hội có đại diện Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Đại biểu dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Bảo tồn Di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là việc phối hợp xây dựng hồ sơ khoa học các di tích, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; tổ chức hội thảo, tập huấn về tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na; trao tặng 10 bộ đàn đá và tổ chức truyền dạy đàn đá tại Khánh Sơn.

Hội cũng tham gia nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, lễ hội truyền thống; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhiều hội bảo tồn di sản văn hóa ở các tỉnh, thành trong cả nước; tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, thăm, tặng quà cho các nghệ nhân. Đến nay, Hội Bảo tồn Di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh có 120 hội viên cùng 24 câu lạc bộ thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Bảo tồn Di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển mạng lưới hội viên; tăng cường nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn di sản; tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác xây dựng, phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa; thành lập các ban chuyên môn để đẩy mạnh công tác nghiên cứu các giá trị văn hóa.

Đại biểu chúc mừng ông Lê Văn Hoa tái đắc cử Chủ tịch Hội Bảo tồn Di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 31 thành viên. Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Bảo tồn Di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh Khánh Hòa. Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh đổi tên Hội Bảo tồn Di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh Khánh Hòa thành Hội Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa; chuyển các chi hội thành câu lạc bộ và chuyển trụ sở hội về số 16 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang.

Lãnh đạo Hội Bảo tồn Di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong hoạt động hội.

Dịp này, Hội Bảo tồn Di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh trao giấy khen cho 28 tập thể, 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của hội nhiệm kỳ qua, đồng thời kết nạp 16 hội viên mới, góp phần củng cố tổ chức và mở rộng lực lượng tham gia công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.