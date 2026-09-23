Đại hội đồng Liên hợp quốc 81: Pháp tái khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương

Phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81 đang diễn ra ở New York (Mỹ), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái khẳng định sự ủng hộ đối với Liên hợp quốc và chủ nghĩa đa phương, đồng thời kêu gọi áp dụng nhất quán các nguyên tắc về chủ quyền và luật pháp quốc tế, không phân biệt đó là châu Âu, Trung Đông hay các khu vực khác.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ông Macron nhấn mạnh cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận một trật tự trong đó các hành vi vi phạm luật pháp không bị xử lý.

Trong thông điệp của mình, Tổng thống Pháp cảnh báo sự trở lại của chủ nghĩa cường quyền, tình trạng sử dụng vũ lực không còn bị ràng buộc bởi luật lệ, đồng thời kêu gọi tôn trọng chủ quyền của các quốc gia và luật pháp quốc tế.

Bài phát biểu diễn ra khoảng 7 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027 và là lần cuối ông Macron xuất hiện trên diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2027.

Qua bài phát biểu, Tổng thống Pháp tiếp tục nhấn mạnh những định hướng đã được Paris theo đuổi trong nhiều năm: bảo vệ vai trò của Liên hợp quốc, đề cao luật pháp quốc tế và duy trì chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt./.