Đại hội đồng Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam kiện toàn tổ chức nhiệm kỳ II

Phiên họp của Đại hội đồng có sự tham gia của đông đảo các quốc gia thành viên

Tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam được Đại hội bầu là Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II. Đại hội cũng đã bầu ra 39 uỷ viên Ban chấp hành. Ban thường vụ gồm 13 thành viên. Ngoài Chủ tịch Nguyễn Ngọc Anh còn có 5 Phó Chủ tịch. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Lê Ngọc Quang được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực.

Đại hội diễn ra trong khuôn khổ Giải vô địch và vô địch trẻ Võ cổ truyền thế giới năm 2026, được tổ chức tại Italia từ ngày 29.9 đến 5.10, quy tụ các tổ chức, võ sư, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên và những người yêu võ cổ truyền Việt Nam đến từ nhiều quốc gia.

Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là kiện toàn tổ chức, nhân sự lãnh đạo Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) nhiệm kỳ II (2026-2031), tạo nền tảng để Liên đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng mạng lưới và thúc đẩy sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam trên phạm vi quốc tế.

WFVV là tổ chức quốc tế do Việt Nam khởi xướng, hoạt động trong lĩnh vực võ cổ truyền Việt Nam với sự tham gia của nhiều quốc gia. Vì vậy, việc giới thiệu, thống nhất nhân sự Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các vị trí lãnh đạo của Liên đoàn không chỉ có ý nghĩa trong công tác tổ chức mà còn gắn với vai trò, trách nhiệm và tiếng nói của Việt Nam trong quá trình phát triển võ cổ truyền Việt Nam trên thế giới.

Tại phiên họp, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam được Đại hội bầu là Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II

Thực tiễn phát triển của nhiều môn võ như judo, karate, taekwondo, wushu, muaythai hay pencak silat cho thấy, việc hình thành hệ thống tổ chức quốc tế cùng mạng lưới đào tạo, thi đấu và hoạt động chuyên môn đồng bộ là nền tảng quan trọng để một môn võ mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Đây cũng là những kinh nghiệm tham khảo để WFVV tiếp tục củng cố tổ chức, từng bước chuẩn hóa hoạt động, nâng cao chất lượng chuyên môn và mở rộng mạng lưới võ cổ truyền Việt Nam tại các quốc gia.

Định hướng này đồng thời phù hợp với chủ trương của Việt Nam về phát triển văn hóa và tăng cường đối ngoại văn hóa. Nghị quyết số 80-NQ/TW định hướng hỗ trợ nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa, võ thuật, học tiếng Việt tại những quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống và làm việc.

Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tiếp tục đặt ra yêu cầu phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong hoạt động đối ngoại. Đặc biệt, Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 xác định nhiệm vụ xây dựng Đề án quảng bá võ thuật Việt Nam ra thế giới.

Trong bối cảnh đó, WFVV được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò kết nối các tổ chức, câu lạc bộ, võ sư và võ sinh tại nhiều quốc gia; thúc đẩy hoạt động luyện tập, truyền dạy, đào tạo, thi đấu và giao lưu văn hóa.

Qua đó, võ cổ truyền không chỉ được phát triển dưới góc độ thể thao mà còn trở thành một kênh giới thiệu những giá trị văn hóa Việt Nam, góp phần gìn giữ bản sắc, tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ông Lê Ngọc Quang phát biểu tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lê Ngọc Quang cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, WFVV đã từng bước xây dựng, củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới quốc tế và triển khai các hoạt động đào tạo, thi đấu, giao lưu, qua đó góp phần đưa võ cổ truyền Việt Nam đến với nhiều quốc gia và cộng đồng trên thế giới.

Theo ông Lê Ngọc Quang, những kết quả đạt được có sự đóng góp, đồng hành của các võ sư, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên và các tổ chức thành viên. Tuy nhiên, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và cầu thị, Liên đoàn cũng cần nhìn nhận những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, từ tổ chức, quản trị, chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực đến hợp tác quốc tế và bảo đảm sự phát triển bền vững.

Bước vào nhiệm kỳ II, WFVV xác định yêu cầu tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường hợp tác và tạo dựng những giá trị lâu dài cho Liên đoàn cũng như cộng đồng võ cổ truyền Việt Nam trên thế giới. Đại hội vì thế được xem là dấu mốc quan trọng không chỉ đối với hoạt động chuyên môn, thi đấu quốc tế mà còn trong việc tăng cường giao lưu, kết nối và hợp tác giữa các thành viên.

Đại hội có sự tham gia của đông đảo các quốc gia thành viên

Ông Lê Ngọc Quang bày tỏ mong muốn Đại hội trở thành một diễn đàn cởi mở, tôn trọng và xây dựng, nơi tiếng nói của các thành viên được lắng nghe, sự đa dạng được tôn trọng và tất cả cùng hướng tới lợi ích chung của WFVV.

“Chúng ta đến từ những quốc gia, nền văn hóa, truyền thống và môn phái khác nhau. Nhưng chúng ta cùng có một điểm chung: tình yêu đối với võ cổ truyền Việt Nam và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của võ cổ truyền trên thế giới. Vì vậy, nhiệm kỳ II cần được xây dựng trên tinh thần: Đoàn kết để cùng phát triển; tôn trọng để cùng hợp tác; chia sẻ để cùng tiến bộ; hợp tác để cùng phát triển trên phạm vi quốc tế”, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm, cởi mở và cầu thị, Đại hội được kỳ vọng sẽ thống nhất những định hướng quan trọng cho nhiệm kỳ II (2026-2031), vừa gìn giữ bản sắc và những giá trị đặc trưng của Võ cổ truyền Việt Nam, vừa từng bước nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp và vị thế của WFVV trong cộng đồng quốc tế.

Qua đó, võ cổ truyền Việt Nam tiếp tục được phát huy không chỉ như một di sản võ thuật dân tộc mà còn là một phương thức kết nối, giao lưu và quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè thế giới.