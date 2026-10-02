Đại hội đồng Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam kiện toàn tổ chức, nhân sự nhiệm kỳ II

Đại hội diễn ra trong khuôn khổ Giải vô địch và vô địch trẻ Võ cổ truyền thế giới năm 2026, được tổ chức tại Italia từ ngày 29/9 đến 5/10, quy tụ các tổ chức, võ sư, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên và những người yêu võ cổ truyền Việt Nam đến từ nhiều quốc gia.

G

ìn giữ bản sắc, gắn kết cộng đồng

, quảng

bá văn hóa

Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) được thành lập ngày 8/8/2015 tại Hà Nội, Việt Nam; được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận hoạt động theo Quyết định số 1747/QĐ-BVHTTDL ngày 17/5/2016. Là tổ chức quốc tế do Việt Nam khởi xướng, hoạt động trong lĩnh vực Võ cổ truyền Việt Nam, có sự tham gia của nhiều quốc gia nên việc giới thiệu và thống nhất nhân sự Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các vị trí lãnh đạo WFVV không chỉ liên quan đến nhân sự cá nhân mà còn gắn với vai trò, trách nhiệm và tiếng nói của Việt Nam tại tổ chức quốc tế này.

Đại hội đồng nhiệm kỳ II (2026-2031) của Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Viêt Nam tổ chức ngày 01-2/10 tại Italia. Ảnh: WFVV

Thực tiễn cho thấy, các môn võ như Judo, Karate, Taekwondo, Wushu, Muaythai, Pencak Silat đã phát triển thành những hệ thống quốc tế với tổ chức, mạng lưới, đào tạo và thi đấu tương đối đồng bộ. Đây là cơ sở tham khảo để WFVV tiếp tục củng cố tổ chức, chuẩn hóa hoạt động, mở rộng mạng lưới và nâng cao sức lan tỏa của Võ cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế.

Định hướng này phù hợp với chủ trương phát triển văn hóa và đối ngoại của Việt Nam. Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/2/2026 định hướng hỗ trợ nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa, võ thuật, học tiếng Việt tại các quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống và làm việc; Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 17/7/2026 về Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tiếp tục định hướng phát huy văn hóa Việt Nam trong hoạt động đối ngoại.

WFVV có vai trò quan trọng trong kết nối, thúc đẩy luyện tập, đào tạo, thi đấu và giao lưu văn hóa. Ảnh: WFVV

Đặc biệt, Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 về Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 xác định nhiệm vụ xây dựng Đề án quảng bá võ thuật Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, WFVV có vai trò quan trọng trong kết nối các tổ chức, câu lạc bộ, võ sư, võ sinh ở các quốc gia; thúc đẩy luyện tập, truyền dạy, đào tạo, thi đấu và giao lưu văn hoá. Đồng thời, tạo điều kiện phát triển các câu lạc bộ văn hóa, võ thuật Việt Nam ở nước ngoài, góp phần gìn giữ bản sắc, gắn kết cộng đồng người Việt và quảng bá văn hóa, hình ảnh Việt Nam.

Nhiệm kỳ I (2015 - 2025) là giai đoạn đặt nền móng, xây dựng tổ chức, mở rộng mạng lưới quốc tế và từng bước phát triển hệ thống hoạt động chuyên môn, đào tạo, thi đấu, giao lưu và quảng bá Võ cổ truyền Việt Nam. Sau 10 năm, Võ cổ truyền Việt Nam đã có hoạt động tại hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ và được giới thiệu, quảng bá tại trên 70 quốc gia, tạo nền tảng cho quá trình phát triển quốc tế.

Khẳng định vị thế trong cộng đồng quốc tế

Có thể thấy, võ cổ truyền hiện nay không chỉ được phát triển dưới góc độ thể thao mà còn trở thành một kênh giới thiệu những giá trị văn hóa Việt Nam, góp phần gìn giữ bản sắc, tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh được Đại hội bầu là Chủ tịch Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II. Ảnh: WFVV

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Lê Ngọc Quang cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, WFVV đã từng bước xây dựng, củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới quốc tế và triển khai các hoạt động đào tạo, thi đấu, giao lưu. Qua đó, góp phần đưa võ cổ truyền Việt Nam đến với nhiều quốc gia và cộng đồng trên thế giới.

Những kết quả đạt được có sự đóng góp, đồng hành của các võ sư, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên và các tổ chức thành viên. Tuy nhiên, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và cầu thị, Liên đoàn cũng cần nhìn nhận những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, từ tổ chức, quản trị, chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực đến hợp tác quốc tế và bảo đảm sự phát triển bền vững.

Bước vào nhiệm kỳ II, WFVV xác định yêu cầu tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường hợp tác và tạo dựng những giá trị lâu dài cho Liên đoàn cũng như cộng đồng võ cổ truyền Việt Nam trên thế giới. Đại hội vì thế được xem là dấu mốc quan trọng không chỉ đối với hoạt động chuyên môn, thi đấu quốc tế mà còn trong việc tăng cường giao lưu, kết nối và hợp tác giữa các thành viên.

Nhiệm kỳ II (2026 - 2030) WFVV tập trung củng cố, xây dựng hệ thống hoạt động ổn định và bền vững. Ảnh: WFVV

“Chúng ta đến từ những quốc gia, nền văn hóa, truyền thống và môn phái khác nhau. Nhưng chúng ta cùng có một điểm chung là tình yêu đối với võ cổ truyền Việt Nam và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của võ cổ truyền trên thế giới. Vì vậy, nhiệm kỳ II cần được xây dựng trên tinh thần đoàn kết để cùng phát triển; tôn trọng để cùng hợp tác; chia sẻ để cùng tiến bộ; hợp tác để cùng phát triển trên phạm vi quốc tế” - ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Đại hội kỳ vọng thống nhất những định hướng quan trọng cho nhiệm kỳ II (2026 - 2031), vừa gìn giữ bản sắc và những giá trị đặc trưng của Võ cổ truyền Việt Nam, vừa từng bước nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp và vị thế của WFVV trong cộng đồng quốc tế. Qua đó, võ cổ truyền Việt Nam tiếp tục được phát huy không chỉ như một di sản võ thuật dân tộc mà còn là một phương thức kết nối, giao lưu và quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Nhiệm kỳ II (2026 - 2030) tập trung chuyển từ mở rộng mạng lưới sang củng cố hệ thống; từ phát triển phong trào sang nâng cao chất lượng; từ tổ chức sự kiện sang xây dựng hệ thống hoạt động ổn định và bền vững. Tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh được Đại hội bầu là Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II. Đại hội cũng đã bầu ra 39 uỷ viên Ban chấp hành. Ban thường vụ gồm 13 thành viên. Ngoài Chủ tịch Nguyễn Ngọc Anh còn có 5 Phó Chủ tịch. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Lê Ngọc Quang được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực.