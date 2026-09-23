Đại hội đồng LHQ khóa 81: Hàn Quốc thúc đẩy đối thoại Mỹ - Triều

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ở New York, ngày 22/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin ngày 23/9 từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đưa ra cam kết trên trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) lần thứ 81 ở New York (Mỹ) và cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề sự kiện.

Nhấn mạnh về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh, Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng đối thoại Mỹ - Triều có thể tạo khuôn khổ để bình thường hóa quan hệ giữa các bên liên quan, qua đó góp phần thúc đẩy ổn định và hợp tác ở Đông Bắc Á. Theo ông, Seoul sẽ theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên theo từng giai đoạn, bắt đầu bằng việc ngừng và từng bước giảm năng lực hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng, hướng tới một Bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc gặp bên lề ĐHĐ LHQ, Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh những tiến triển trong thảo luận về các dự án đầu tư chiến lược giữa hai nước, đồng thời nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và duy trì trao đổi về các vấn đề quan trọng trong quan hệ đồng minh. Tổng thống Trump tái khẳng định sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày, tại cuộc gặp với Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh chính sách của Seoul nhằm thúc đẩy chung sống hòa bình và cùng phát triển giữa hai miền Triều Tiên, trên cơ sở quan điểm xây dựng hòa bình mà không cần chiến tranh là con đường bảo đảm hòa bình an toàn nhất.

Tổng Thư ký Guterres bày tỏ ủng hộ chính sách xây dựng hòa bình của Hàn Quốc trên Bán đảo Triều Tiên và cam kết đóng vai trò hỗ trợ hiện thực hóa mục tiêu này. Ông cũng đánh giá cao những đóng góp của Hàn Quốc đối với hòa bình, an ninh quốc tế và phát triển bền vững trong bối cảnh căng thẳng và chia rẽ quốc tế gia tăng.

Trong bài phát biểu tại ĐHĐ LHQ, Tổng thống Lee Jae Myung cũng đề cập các giải pháp ứng phó với những vấn đề phát sinh từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), xung đột tại Eo biển Hormuz và thúc đẩy phát triển xanh.