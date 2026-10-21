Đại hội đồng cổ đông bất thường PNJ: Dự kiến đóng cửa 30 cửa hàng kém hiệu quả, chào bán riêng lẻ 550 triệu cổ phiếu

Sáng 21/10, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Tại đại hội, PNJ trình cổ đông xem xét và thông qua các định hướng chiến lược mang tính bước ngoặt và quyết tâm cao độ trong việc củng cố nội lực, tối ưu hoá vận hành và thiết lập nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể, theo lãnh đạo doanh nghiệp, trong năm 2026, chính sách thu đổi sản phẩm kim cương đã bán phát sinh rủi ro tổn thất lớn đối với PNJ. Thay vì phân bổ dần ảnh hưởng qua nhiều năm, Hội đồng quản trị đề xuất trích lập dự phòng dứt điểm ngay trong năm 2026 để phản ánh trung thực tình hình tài chính và tạo điều kiện cho công ty quay lại tăng trưởng từ năm 2027.

Trên cơ sở đó, PNJ dự kiến điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026. Doanh thu kế hoạch đạt 39.057 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2025. Theo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, công ty dự kiến trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng cho tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi.

Do khoản lợi nhuận trước thuế dự kiến là âm 6.059 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là âm 6.271 tỷ đồng. Nếu không tính khoản dự phòng, lợi nhuận sau thuế ước đạt khoảng 800 tỷ đồng, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn tạo ra lợi nhuận.

Điều chỉnh cổ tức năm 2025 về mức 10% bằng tiền mặt (đã tạm ứng đợt 1), nhằm giữ lại dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh. Hoàn nhập tối đa 4.600 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Để tăng cường năng lực tài chính và bảo đảm nguồn lực triển khai các kế hoạch tái thiết, PNJ trình đại hội phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo phương án đề xuất, nguồn vốn huy động dự kiến được phân bổ cho ba nhóm mục tiêu: 60% phục vụ chiến lược phát triển kinh doanh, thích ứng với những thay đổi của thị trường và môi trường hoạt động; 20% bổ sung vốn lưu động, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh; 20% thực hiện các nghĩa vụ tài chính của công ty.

Song song với các giải pháp tài chính, PNJ đang cải tiến toàn bộ quy trình kiểm soát nội bộ và triển khai kế hoạch phục hồi dựa trên ba trụ cột.

Thứ nhất, tinh gọn vận hành, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. PNJ tập trung xử lý tồn kho kim cương, tái cấu trúc bộ máy và tăng cường kiểm soát chi phí. Công ty dự kiến đóng cửa 25–30 điểm bán kém hiệu quả, tập trung nguồn lực cho các cửa hàng chiến lược, đồng thời tiếp tục bảo đảm quyền lợi bảo hành và hậu mãi của khách hàng.

Thứ hai, củng cố niềm tin bằng sự minh bạch và những hành động cụ thể. PNJ tăng cường kiểm chứng chất lượng sản phẩm thông qua các tổ chức kiểm định độc lập, cung cấp cơ sở khách quan để khách hàng an tâm khi lựa chọn và sử dụng sản phẩm, từng bước khôi phục niềm tin đối với thương hiệu.

Thứ ba, khôi phục tăng trưởng bằng việc tập trung vào năng lực kinh doanh cốt lõi. PNJ ưu tiên các dòng sản phẩm chủ lực, những phân khúc thị trường có tiềm năng, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu và xu hướng tiêu dùng đang thay đổi.

Về công tác nhân sự, Hội đồng quản trị công ty cũng trình cổ đông xem xét đơn từ nhiệm Thành viên của ông Đào Trung Kiên. Ông Kiên sẽ tập trung toàn bộ cho vai trò Giám đốc Cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động, trực tiếp chuyển hóa chiến lược thành hoạt động vận hành, đi vào thực tiễn tại PNJ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ không chỉ tăng mạnh về thị giá, thanh khoản PNJ cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể. Trong phiên 20/10, hơn 16,3 triệu cổ phiếu được sang tay. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia tích cực khi mua ròng gần 70 tỷ đồng. Dư mua tại mức giá trần hơn 4 triệu đơn vị.

Với đà tăng bốc, thị giá PNJ lên mức trần 19.750 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của PNJ được nâng lên khoảng 10.100 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 600 tỷ đồng chỉ sau một phiên giao dịch.