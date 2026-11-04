Đại hội đồng ACWO lần thứ 22: Hội LHPN Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch ACWO cho Indonesia

Hội LHPN Việt Nam bàn giao chức Chủ tịch ACWO cho Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia đảm nhiệm trong nhiệm kỳ 2027-2028

Trong khuôn khổ Đại hội đồng ACWO lần thứ 22, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, đã trao cờ ACWO và chuỗi vòng danh dự cho bà Yenny Wahid, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI). Nghi thức được thực hiện trước sự chứng kiến của trưởng đoàn các tổ chức thành viên, đánh dấu việc chuyển giao trọng trách điều phối hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Chuyển sự gắn kết thành hành động vì phụ nữ và trẻ em

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, khẳng định, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026 và đăng cai Đại hội đồng lần thứ 22 vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam đối với sự phát triển của Liên đoàn và phong trào phụ nữ khu vực.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, phát biểu bàn giao vai trò Chủ tịch ACWO cho Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI).

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh sự đồng hành, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức thành viên đã giúp ACWO tiếp tục phát huy đoàn kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy những vấn đề phụ nữ trong khu vực cùng quan tâm.

Đại hội đồng ACWO lần thứ 22 tại Hà Nội dành thời gian trao đổi về bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số, định hướng hoạt động và các sáng kiến nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các tổ chức phụ nữ. Theo bà Lê Thị Thủy, giá trị của sự kết nối cần được thể hiện bằng những sáng kiến, chương trình và hành động thiết thực vì phụ nữ, trẻ em.

Thông điệp ấy cũng đặt ra yêu cầu đối với chặng đường hợp tác tiếp theo của ACWO và những kinh nghiệm được chia sẻ tại diễn đàn cần trở thành cơ sở để các tổ chức thành viên phối hợp, phát triển hoạt động phù hợp với nhu cầu của phụ nữ ở mỗi quốc gia.

Thay mặt Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Lê Thị Thủy trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo, Ban Thư ký và các tổ chức thành viên ACWO đã tin tưởng, ủng hộ, phối hợp trong suốt nhiệm kỳ. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đồng thời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, địa phương cùng các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế để Hội hoàn thành trách nhiệm Chủ tịch ACWO và tổ chức Đại hội đồng tại Hà Nội.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy bàn giao chức Chủ tịch ACWO cho Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia đảm nhiệm trong nhiệm kỳ 2027-2028.

Tiếp tục đồng hành trong nhiệm kỳ mới

Chúc mừng Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI) đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2027-2028, bà Lê Thị Thủy bày tỏ tin tưởng vào kinh nghiệm và những đóng góp của tổ chức phụ nữ Indonesia đối với phong trào phụ nữ khu vực.

Là 1 trong số 5 tổ chức thành viên sáng lập ACWO từ năm 1981, KOWANI có nền tảng để tiếp nối thành quả hợp tác chung, đồng thời tạo thêm động lực cho hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Hội LHPN Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên tích cực, trách nhiệm của ACWO, sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng KOWANI cũng như các tổ chức thành viên trong thực hiện những sáng kiến, hoạt động chung.

Theo bà Lê Thị Thủy, mỗi nhiệm kỳ có thể có trọng tâm và cách tiếp cận khác nhau, song các tổ chức thành viên cùng hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và đóng góp vào sự phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy gửi lời chúc Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2027-2028 tiếp tục kết nối sức mạnh của các tổ chức thành viên, thúc đẩy sáng kiến thiết thực và đưa hợp tác phụ nữ ASEAN đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, gửi lời chúc Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2027-2028

Chung tay xây dựng ACWO gắn kết hơn, hợp tác chặt chẽ hơn và hiệu quả hơn trong việc đưa ra những giải pháp thiết thực cho phụ nữ

Đại diện Tổ chức phụ nữ Indonesia, đảm nhận cương vị Chủ tịch ACWO, bà Yenny Wahid, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI), gửi lời cảm ơn chân thành tới Hội LHPNViệt Nam vì sự lãnh đạo tận tâm trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cảm ơn tất cả các tổ chức thành viên vì đã dành sự tin tưởng cho KOWANI.

"Trách nhiệm này đến vào một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Năm 2028, KOWANI sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập, đánh dấu 1 thế kỷ kể từ khi những người phụ nữ Indonesia lần đầu tiên cùng nhau đứng lên đấu tranh vì bình đẳng và sự tiến bộ của dân tộc. Di sản của họ nhắc nhở chúng ta rằng trao quyền cho phụ nữ không chỉ đơn thuần là thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ. Đó còn là thay đổi và chuyển hóa cả xã hội. Và đó chính là tầm nhìn mà chúng tôi mong muốn đóng góp cho ACWO", bà Yenny Wahid khẳng định.

Bà Yenny Wahid, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI), phát biểu nhậm chức Chủ tịch ACWO

Bà Yenny Wahid chia sẻ, trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Indonesia, KOWANI sẽ tập trung vào 4 ưu tiên. Đó là: nâng cao quyền năng kinh tế, tạo nền tảng cho sự tự chủ thực chất; bảo vệ phụ nữ và trẻ em; vun đắp thế hệ lãnh đạo nữ kế tiếp và biến tinh thần đoàn kết thành những hành động cụ thể.

"Tôi hình dung một ACWO gắn kết hơn, hợp tác chặt chẽ hơn và hiệu quả hơn trong việc đưa ra những giải pháp thiết thực cho phụ nữ. Một ACWO nơi các tổ chức thành viên chia sẻ tri thức, huy động nguồn lực và xây dựng các sáng kiến chung tạo ra những thay đổi thực chất ngay tại cộng đồng", bà Yenny Wahid nhấn mạnh.

Các đại biểu chúc mừng tân Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2027-2028

Với những vấn đề được đặt ra tại Đại hội đồng lần thứ 22, nhiệm kỳ mới của ACWO mở ra kỳ vọng về các hoạt động phối hợp cụ thể, giúp phụ nữ, trẻ em trong khu vực được bảo vệ tốt hơn và có thêm cơ hội phát triển.