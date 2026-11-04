Đại hội đồng ACWO lần thứ 22: Gắn kết phụ nữ ASEAN qua những sắc màu văn hóa

Bà Ngô Phương Ly (thứ 4 từ phải sang), Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tặng quà lưu niệm cho các Trưởng đoàn đại biểu các quốc gia tham dự Đại hội đồng ACWO lần thứ 22

Tối 4/11, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam tổ chức tiệc chiêu đãi và giao lưu văn hóa, nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) lần thứ 22. Tiếp nối các phiên làm việc của Đại hội đồng, chương trình tạo không gian gặp gỡ thân tình, để đại biểu phụ nữ các nước cùng chia sẻ những nét đẹp văn hóa và tăng cường sự gắn bó.

Tham dự chương trình có: bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026; đại biểu các tổ chức phụ nữ trong khu vực cùng đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan ngoại giao và đối tác tại Việt Nam.

Chương trình vinh dự chào đón bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bà Ngô Phương Ly (giữa), Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bà Nguyễn Thị Thanh (bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Lê Thị Thủy (bên trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, tham dự chương trình

Bà Trần Lan Phương (bìa phải), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI và các đại biểu tham dự chương trình

Bà Nguyễn Thị Minh Hương (bên trái), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu tham dự chương trình

Nối dài những chương trình hợp tác

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, nhấn mạnh, sau những phiên làm việc tích cực, trách nhiệm của Đại hội đồng ACWO lần thứ 22, buổi giao lưu là dịp để các đại biểu chia sẻ niềm vui, thắt chặt tình hữu nghị và cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị văn hóa tốt đẹp của các quốc gia trong khu vực.

Đối với Hội LHPN Việt Nam, việc đón các đại biểu phụ nữ ASEAN tại Thủ đô Hà Nội là niềm vinh dự của nước chủ nhà, đồng thời là cơ hội tăng cường hiểu biết, tin cậy, gắn bó và chia sẻ kinh nghiệm giữa phụ nữ các nước.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, phát biểu chào mừng

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với phong trào phụ nữ, sự tiến bộ của phụ nữ và hoạt động hợp tác quốc tế về phụ nữ. Bà Lê Thị Thủy cũng bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm, sự quan tâm và sự hiện diện của Phu nhân Ngô Phương Ly tại chương trình.

Nhấn mạnh mỗi quốc gia ASEAN có bản sắc văn hóa và điều kiện phát triển riêng, bà Lê Thị Thủy cho rằng các nước đều cùng hướng tới một cộng đồng hòa bình, đoàn kết, thịnh vượng; nơi phụ nữ có cơ hội phát triển, trẻ em được bảo vệ, yêu thương và người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trên cơ sở kết quả của Đại hội đồng lần thứ 22, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy bày tỏ tin tưởng tình đoàn kết, hợp tác giữa các tổ chức phụ nữ ASEAN sẽ tiếp tục được củng cố; những kinh nghiệm, sáng kiến và hành động thiết thực vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và sự phát triển bền vững sẽ được chia sẻ rộng rãi hơn.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026 và các trưởng đoàn đại biểu tham dự chương trình

"Tôi mong rằng, qua những giai điệu âm nhạc, những sắc màu văn hóa, nghệ thuật được sẻ chia trong buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ thêm hiểu nhau, thêm gắn bó và tình hữu nghị giữa phụ nữ các nước ASEAN ngày càng bền chặt", bà Lê Thị Thủy chia sẻ.

Trong chương trình, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao quà lưu niệm tới trưởng các đoàn đại biểu. Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam cũng tặng quà các đoàn, bày tỏ tình cảm thân thiết giữa phụ nữ Việt Nam và phụ nữ các nước trong khu vực.

Bà Nguyễn Thị Thanh (thứ 3 từ trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và bà Lê Thị Thủy (thứ 4 từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, tặng quà các đại biểu

Khám phá những sắc màu văn hóa

Chương trình nghệ thuật chào mừng giới thiệu những thanh âm đặc trưng của Việt Nam qua hòa tấu dân ca, tiếng đàn bầu, đàn tranh và đàn T'rưng. Các tiết mục "Hà Nội 12 mùa hoa", "Cung đàn đất nước", "Gió đánh đò đưa", "Cảm xúc Tây Nguyên" đưa đại biểu đến với những sắc thái văn hóa khác nhau của đất nước chủ nhà.

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại chương trình

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn áo dài họa tiết hoa sen của nhà thiết kế Cao Thu Vân, với sự tham gia của người mẫu người lớn và người mẫu nhí. Hình ảnh hoa sen trên tà áo dài giới thiệu vẻ đẹp thanh lịch của trang phục truyền thống, đồng thời thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ trong gìn giữ văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy và các người mẫu trình diễn bộ sưu tập áo dài đặc biệt với họa tiết hoa sen của Nhà thiết kế Cao Thu Vân

Phần trình diễn áo dài họa tiết hoa sen, loài hoa thường được coi như biểu tượng cốt cách, con người Việt Nam

Sắc màu văn hóa khu vực được nối dài qua phần giao lưu văn nghệ, kết hợp các tiết mục của nghệ sĩ Việt Nam và các đoàn đại biểu. Những ca khúc mang dấu ấn từng quốc gia tạo cơ hội để các đoàn giới thiệu bản sắc của mình và cùng đón nhận những nét đẹp của các nước bạn.

Các tác phẩm được xây dựng có sự hiện diện của giai điệu đến từ cả 11 quốc gia ASEAN. Trong đó có "Ayo Mama" của Indonesia, "Sao Xiêng Khoảng" của Lào, "Saya Anak Malaysia" của Malaysia, "Count on me Singapore" của Singapore, "Tebe Hamutuk" của Timor-Leste và "Đến với con người Việt Nam tôi" của Việt Nam...

Những sắc màu văn hóa đặc sắc của các nước được thể hiện qua phần giao lưu văn nghệ đến từ các đoàn đại biểu ASEAN.

Cùng với nghệ thuật, ẩm thực Việt Nam góp thêm một cách giới thiệu văn hóa nước chủ nhà. Những cuộc gặp bên bàn tiệc tạo điều kiện để đại biểu trò chuyện, chia sẻ và làm quen, vun đắp sự gần gũi giữa các tổ chức phụ nữ.

Các đại biểu tham dự chương trình

Sau đêm giao lưu tại Hà Nội, theo kế hoạch, các đoàn đại biểu sẽ tiếp tục hành trình trải nghiệm tại Ninh Bình vào ngày 5/11. Những cuộc gặp gỡ, trải nghiệm văn hóa nối tiếp chương trình làm việc của Đại hội đồng, để sự hiểu biết giữa phụ nữ các nước được bồi đắp qua cả trao đổi công việc lẫn những câu chuyện về quê hương, con người.