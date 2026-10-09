Đại hội Doanh nghiệp phường Sầm Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Lãnh đạo phường Sầm Sơn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Hội Doanh nghiệp phường Sầm Sơn được thành lập theo Quyết định số 3279/QĐ-UBND của UBND phường Sầm Sơn. Từ những thành viên ban vận động ban đầu, đến nay Hội đã thu hút sự tham gia của hơn 60 hội viên là các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Các doanh nghiệp đang tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động hỗ trợ, kết nối, phát triển cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Các đại biểu dự đại hội.

Với phương “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 Hội Doanh nghiệp phường Sầm Sơn tập trung phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối, tập hợp sức mạnh doanh nhân, củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu kết nạp thêm từ 50 - 100 hội viên là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh lớn trên địa bàn.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Sầm Sơn phát biểu tại Đại hội.

Hội cam kết tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên phát huy tối đa tiềm năng kinh tế du lịch và thương mại dịch vụ của địa phương, năng động sáng tạo để phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo giúp doanh nghiệp hội viên nâng cao năng lực quản trị và mở rộng thị trường; đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; làm cầu nối vững chắc giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Sầm Sơn nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Sầm Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 25 thành viên. Ông Cao Thiện Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP BUFFALO Thanh Hóa được bầu là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Sầm Sơn nhiệm kỳ 2026 -2031.