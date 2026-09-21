Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình lần thứ I là Đại hội đầu tiên của Hội Luật sư tỉnh sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hợp nhất ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình thành tỉnh Ninh Bình.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Sau hợp nhất tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình được thành lập đã nhanh chóng ổn định tổ chức và công tác quản lý luật sư, duy trì hoạt động liên tục; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ luật sư.

Hiện nay, Đoàn Luật sư tỉnh có 130 luật sư chính thức và 12 người tập sự hành nghề luật sư; 36 tổ chức hành nghề luật sư, gồm các Công ty luật và Văn phòng luật sư có các chi nhánh tại Hà Nội, các tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh. Đội ngũ luật sư đã tích cực tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, trợ giúp pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Cung cấp dịch vụ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào pháp luật.

Tính riêng trong thời gian hoạt động theo mô hình mới, các luật sư đã tham gia 193 vụ án, vụ việc tố tụng; 720 vụ việc tư vấn, cung cấp dịch vụ pháp lý, trong đó có nhiều trường hợp hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách; tham gia 57 vụ việc trợ giúp pháp lý.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Đoàn Luật sư Ninh Bình đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Củng cố và nâng cao vai trò tự quản của Đoàn Luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư; Phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, hiệu quả. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đoàn luật sư trong việc thực hiện các nhiệm vụ pháp lý tại địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư. Tăng cường công tác giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức và nhân dân về vai trò, vị trí của luật sư trong xã hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát biểu tham luận, tập trung phân tích những cơ hội và thách thức đối với nghề luật sư trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đoàn Luật sư tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Trong bối cảnh tỉnh Ninh Bình đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, với không gian phát triển rộng hơn, quy mô kinh tế, dân số, đô thị, công nghiệp, dịch vụ và du lịch lớn hơn; yêu cầu xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, quản trị xã hội bằng pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp ngày càng cao thì vai trò của đội ngũ luật sư cũng ngày càng quan trọng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Đoàn Luật sư cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, xây dựng tập thể thống nhất: “Đoàn kết để phát triển; kỷ cương để giữ vững uy tín; chuyên nghiệp để khẳng định vị thế”. Xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh, có đạo đức, có chuyên môn và có trách nhiệm với Nhân dân, quan tâm xây dựng đội ngũ luật sư trẻ. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ luật sư trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật.

Hướng hoạt động mạnh hơn về cơ sở, gần dân, sát dân, đồng hành cùng doanh nghiệp và tham gia giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh từ thực tiễn. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận những phương thức hành nghề hiện đại. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp, cơ quan tiến hành tố tụng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội…, góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, lành mạnh, kỷ cương.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí trao tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và niềm tin vào những kết quả tốt đẹp của Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình trong nhiệm kỳ mới.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu và ra mắt Ban Chủ nhiệm gồm 5 thành viên, Luật sư Nguyễn Hồng Bách được tín nhiệm bầu là Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã bầu Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật Đoàn luật sư.

Đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam trao Bằng khen của Liên đoàn cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã trao tặng Bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho tập thể Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình và 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hành nghề luật sư năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề giai đoạn 2021-2026.