Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Khánh Lan)

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; các Đại sứ, Đại biện lâm thời, đại diện Đại sứ quán, Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương; đối tác, bạn bè trong nước và quốc tế…

​Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2026; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

​Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong thực hiện nhiệm vụ, nhận diện và vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những kết quả tích cực, nổi bật.

Tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động đã có sự đổi mới toàn diện. Công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chuyển từ "giao lưu thuần túy" sang "kiến tạo nội dung chính trị", mạng lưới bạn bè quốc tế không chỉ được củng cố mà còn mở rộng đáng kể theo hướng đa dạng hóa, đi vào chiều sâu và thực chất, qua đó góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Khánh Lan)

Công tác phi chính phủ nước ngoài được triển khai bài bản, chuyên nghiệp, góp phần trực tiếp vào triển khai các Chương trình, dự án lớn của Bộ Chính trị, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã có những đóng góp quan trọng cho thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân ... mà vẫn bảo đảm an ninh, chính trị và chủ quyền quốc gia.

Công tác theo dõi tình hình, nghiên cứu, tham mưu có bước chuyển mạnh mẽ về chất. Chất lượng các báo cáo được cải thiện vượt bậc, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác thông tin đối ngoại và vận động người Việt Nam ở nước ngoài được đổi mới về hình thức và đa dạng hóa cơ quan truyền thông, giúp lan tỏa hình ảnh đất nước và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cũng như đồng bào ta ở nước ngoài.

Về phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò đối ngoại nhân dân; mở rộng, làm sâu sắc, thực chất hơn quan hệ với bạn bè và đối tác quốc tế, tích cực tham gia các thiết chế đa phương; đẩy mạnh vận động, đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới công tác thông tin đối ngoại, chủ động quảng bá hình ảnh và thương hiệu quốc gia; nâng tầm nghiên cứu, tham mưu về tình hình thế giới, khu vực và phong trào nhân dân thế giới.

Cùng với đó là ba đột phá chiến lược gồm: Đột phá về tư duy, nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân; Đột phá trong công tác cán bộ-tuyển dụng, đào tạo, sử dụng đội ngũ chuyên nghiệp, thạo ngoại ngữ; Đột phá về ngoại giao số và quản trị dữ liệu thông minh-xây dựng cơ sở dữ liệu chung, ứng dụng AI trong phân tích, dự báo và thông tin đối ngoại.

Đồng chí Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Khánh Lan)

Đại hội hiệp thương và bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 97 ủy viên. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 22 ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 5 ủy viên và Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đồng chí Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã bền bỉ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã không ngừng trưởng thành, khẳng định vị trí vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, sứ giả của hòa bình, mang thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị, thủy chung, trách nhiệm đến với bạn bè năm châu.

Về những định hướng cho nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Nhận thức đúng tầm về sứ mệnh của đối ngoại nhân dân và vai trò nòng cốt của Liên hiệp. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên cần nhận thức đối ngoại nhân dân có vai trò, sức mạnh hết sức quan trọng, đã được Đảng ta xác định là một trụ cột quan trọng cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước làm nên nền ngoại giao Việt Nam. Do đó, các cấp, các ngành cần quan tâm lãnh đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động đối ngoại trở thành “lá chắn mềm", "vành đai hòa bình" góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể góp phần làm giàu cho đất nước. Toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bên cạnh nhiệm vụ cốt lõi "xây dựng nền tảng xã hội vững chắc, ổn định" cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước, phải chuyển mạnh sang mô hình đối ngoại nhân dân kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ làm thước đo giá trị, trở thành cầu nối thực chất giúp địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu kết nối với thế giới.

Mọi chương trình vận động nguồn lực quốc tế, viện trợ phi chính phủ nước ngoài phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển quốc gia, bám sát nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, hướng vào các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, giáo dục chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu.

Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Khánh Lan)

Triển khai đồng bộ các biện pháp đột phá nhằm mở rộng không gian đối ngoại, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ song phương và nâng cao vị thế đa phương. Đề nghị tập trung rà soát, củng cố và "làm mới" hệ thống đối tác tại các địa bàn quan trọng; đề xuất sáng kiến, định hình chương trình nghị sự tại các diễn đàn nhân dân quốc tế lớn, vươn lên vai trò "dẫn dắt" ở các lĩnh vực phù hợp; chủ động kết nối với giới học giả, doanh nhân, viện nghiên cứu, đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng trẻ yêu mến Việt Nam ở nước bạn nhằm bảo đảm tính kế thừa bền vững của mối quan hệ bè bạn quốc tế. Đồng thời, phải tạo bước tiến đột phá trong công tác thông tin đối ngoại, nâng cao năng lực "kể câu chuyện về Việt Nam với thế giới".

Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, bảo đảm ba trụ cột vận hành như ba chân kiềng vững chắc; đồng thời phát huy vai trò chuyên trách để tham mưu tích cực cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết, định hướng các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân cả nước.

Tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy làm đối ngoại nhân dân tinh gọn, hiệu quả, vươn lên tầm vóc của một tổ chức đối ngoại hiện đại, chuyên nghiệp. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải quyết liệt hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu năng, hiệu quả. Toàn hệ thống phải sớm hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về đối tác, kiều bào, chuyên gia và vận hành 100% quy trình trên nền tảng số.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các ban, bộ, ngành ở Trung ương, các cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện tối đa để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương phát huy tốt nhất vai trò nòng cốt, chuyên trách của mình trong tình hình mới.

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Khánh Lan)

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, để góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với phương châm “Chủ động thích ứng, đột phá sáng tạo, thiết thực hiệu quả”. hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải thực sự chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa; phải chuyển đổi tư duy theo hướng “hữu nghị, đoàn kết góp phần kiến tạo giá trị thực chất”; lấy hiệu quả thực chất, đóng góp cho lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi hành động.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tin tưởng và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới, với khí thế mới, tư duy mới và động lực mới và kêu gọi toàn thể đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, đoàn kết và đổi mới; tích cực đóng góp những ý kiến thiết thực, quý báu để xây dựng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên ở trung ương và địa phương ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả.