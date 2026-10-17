Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Mỹ thuật Việt Nam

Họa sĩ Đào Quốc Huy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031, phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Đức Phong; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; cùng gần 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.245 hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam đang sinh hoạt tại 48 chi hội trên toàn quốc.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng vào cuộc sống và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, cùng nhiều nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Những định hướng đó vừa mở ra cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ nghệ sĩ tạo hình.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Mỹ thuật Việt Nam xác định trọng tâm nâng cao chất lượng sáng tác, đổi mới hoạt động Hội và mở rộng sức lan tỏa của mỹ thuật trong đời sống, qua đó phát huy vai trò của đội ngũ nghệ sĩ trong phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, nhiệm kỳ mới sẽ đẩy mạnh số hóa tác phẩm, chủ động thích ứng trí tuệ nhân tạo (AI), bảo vệ bản quyền nghệ sĩ và đưa mỹ thuật hiện diện rộng rãi hơn tại các không gian công cộng, trường học và thiết chế văn hóa.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2026-2031) gồm 11 thành viên. Họa sĩ Đào Quốc Huy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.