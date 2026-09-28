Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. (Ảnh: THU MINH)

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức hội quần chúng.

Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của hơn 250 đại biểu đại diện cho gần 400.000 hội viên trong cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: VŨ DUY)

Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Với chủ đề “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, xây dựng tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại hội đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, trong giai đoạn 2023-2026; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, với chủ đề: “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, xây dựng tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại hội lần thứ VI có nhiệm vụ quan trọng là: phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V; thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn, làm rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THU MINH)

Trên cơ sở đó, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ VI (2026-2031); đồng thời bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, bảo đảm sự kế thừa, đoàn kết và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

"Đại hội cũng là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới để phát triển, đoàn kết để hành động, trách nhiệm để cống hiến, đưa công tác Hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn; huy động ngày càng nhiều nguồn lực chăm lo, giúp đỡ nạn nhân, không để ai bị bỏ lại phía sau", Trung tướng Nguyễn Hữu Chính nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: VŨ DUY)

Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chi bộ Hội được thành lập, trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Đây là điều kiện để Hội tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động trong tình hình mới.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, giai đoạn 2023-2026, các cấp Hội đã triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ V, chú trọng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp về chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học; công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân từng bước theo hướng bền vững.

Hoạt động tuyên truyền, phong trào thi đua, đối ngoại nhân dân và đấu tranh đòi công lý tiếp tục được triển khai với những hình thức phù hợp.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: VŨ DUY)

Từ năm 2024 đến tháng 6/2026, toàn Hội vận động được hơn 1.074 tỷ đồng, trong đó nguồn vận động quốc tế chiếm khoảng 10%; tổng kinh phí đã chi để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân hơn 1.079 tỷ đồng. Nguồn lực được sử dụng để hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất, nuôi dưỡng nạn nhân tại các trung tâm; hỗ trợ xông hơi giải độc, xây dựng, sửa chữa nhà, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, vốn sản xuất và trợ giúp đột xuất khi nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Hoạt động đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam tiếp tục được triển khai theo chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, với những hình thức, biện pháp phù hợp; góp phần thúc đẩy trách nhiệm của Chính phủ Mỹ trong xử lý chất độc hóa học/dioxin tồn lưu sau chiến tranh và hỗ trợ nhân đạo cho người khuyết tật, trong đó có nạn nhân chất độc da cam.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về các hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. (Ảnh: THU MINH)

Tháng 7/2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi nhận những thành tích đạt được trong công tác chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư; đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”; quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân theo hướng bền vững; đổi mới nội dung, hình thức vận động nguồn lực trong nước và quốc tế; chủ động, tích cực đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân phù hợp tình hình, điều kiện mới. Hội phấn đấu vận động Quỹ đạt từ 1.500 đến 2.000 tỷ đồng trong nhiệm kỳ, gồm tiền mặt và hiện vật quy ra tiền.

Tiết mục biểu diễn chào mừng Đại hội. (Ảnh: THU MINH)

Hội xác định ba khâu đột phá: xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh; rà soát, nắm tổng thể tình hình nạn nhân trên toàn quốc, vận động nguồn lực và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Hội tiếp tục đổi mới, đưa hoạt động đi vào chiều sâu, thật sự là mái nhà chung của nạn nhân chất độc da cam.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: VŨ DUY)

Đồng chí Nguyễn Thái Học đề nghị Hội làm tốt hơn nữa công tác đoàn kết, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thái Học cũng đề nghị Hội quán triệt đầy đủ Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời tăng cường đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế, phối hợp Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam trong công tác vận động, chăm lo cho nạn nhân.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội và bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 43 thành viên; Ban Thường vụ gồm 11 thành viên. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính tái đắc cử Chủ tịch Hội. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, tiếp tục được suy tôn làm Chủ tịch Danh dự của Hội.