Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ VI: Hướng mạnh về cơ sở, chung tay chăm lo cho nạn nhân

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thu Minh

Với chủ đề xuyên suốt “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, xây dựng tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại hội xác định quyết tâm đổi mới toàn diện phương thức hoạt động, phát huy tinh thần nhân ái, huy động tối đa nguồn lực xã hội để không một nạn nhân nào bị bỏ lại phía sau.

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng đông đảo đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 400 nghìn hội viên trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Dấu ấn từ tinh thần đoàn kết và nghĩa tình

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội lần thứ VI diễn ra trong bối cảnh cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang tạo ra những thay đổi sâu rộng.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thu Minh

Đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chi bộ Hội được thành lập trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Đây là điều kiện và định hướng then chốt để tổ chức Hội tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động thích ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nhìn lại chặng đường giai đoạn 2023-2026, các cấp Hội trong cả nước đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V.

Nổi bật là công tác tham mưu, phối hợp chính sách ngày càng đi vào thực chất, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho nạn nhân. Công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức xã hội về thảm họa hóa học chiến tranh.

Cùng với đó, hoạt động đối ngoại nhân dân và cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân tiếp tục tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, dấu ấn rõ nét nhất là công tác vận động nguồn lực xã hội hóa. Chỉ tính từ năm 2024 đến hết tháng 6-2026, toàn Hội đã vận động được hơn 1.074 tỷ đồng. Nguồn lực to lớn này đã trở thành điểm tựa vững chắc, kịp thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ sinh kế và tiếp thêm nghị lực cho hàng vạn nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Ba khâu đột phá và mục tiêu vận động tới 2.000 tỷ đồng

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã thảo luận kỹ lưỡng và thông qua Chương trình hành động với những định hướng, chỉ tiêu mang tính đột phá và nhân văn sâu sắc. Ban Chấp hành Trung ương Hội xác định 3 khâu đột phá trọng tâm, bao gồm: Đột phá trong xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh; Đột phá trong rà soát nắm tổng thể nạn nhân trên toàn quốc; vận động nguồn lực và chăm sóc giúp đỡ nạn nhân; Đột phá trong đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên viên gắn với chuyển đổi số.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh ghi dấu hoạt động nổi bật của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh: Thu Minh

Về chỉ tiêu vận động nguồn lực và bảo đảm an sinh xã hội, Hội đặt mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ VI vận động Quỹ đạt từ 1.500 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật quy ra tiền).

Từ nguồn lực này, các cấp Hội dự kiến xây mới và sửa chữa 2.000 đến 2.500 căn nhà; trao tặng 25.000 suất học bổng cho con em nạn nhân; hỗ trợ vốn sản xuất cho 2.000 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; cấp phát xe lăn cho 100% nạn nhân có nhu cầu; tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho khoảng 5.000 - 7.000 nạn nhân mỗi năm và bảo đảm 100% nạn nhân đều được thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, Tết.

Đồng thời, các trung tâm nuôi dưỡng bán trú duy trì nuôi dưỡng thường xuyên từ 30 đến 50 nạn nhân và phấn đấu tăng từ 3 đến 5%; Trung tâm Bảo trợ xã hội của Trung ương Hội phấn đấu đạt chỉ tiêu xông hơi giải độc an toàn tuyệt đối cho từ 500 đến 600 người/năm.

Về xây dựng củng cố tổ chức, Hội quyết tâm đạt 100% cấp xã, phường có đủ điều kiện thành lập tổ chức hội; 100% người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tham gia hội viên; các tỉnh, thành hội phát triển từ 3 đến 5% hội viên mới. Đáng chú ý, toàn hệ thống Hội sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số: 100% cán bộ các cấp được đào tạo nghiệp vụ số và 100% tổ chức, hội viên sử dụng ứng dụng “Mặt trận số”, phần mềm văn bản liên thông của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thu Minh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh: Bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc đời sống, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân. Hội tập trung phối hợp nghiên cứu, đề xuất mở rộng diện thụ hưởng chế độ, chính sách đối với thế hệ cháu, chắt (thế hệ thứ 3, thứ 4) của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm; giải quyết chế độ cho người có công bị mất giấy tờ, cán bộ nhân viên bị nhiễm dioxin sau năm 1975, cùng chính sách hỗ trợ người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân nặng tại gia đình.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Thu Minh

Hội cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, điều tra dữ liệu làm cơ sở hoạch định chính sách y tế và xã hội. Đồng thời, các cấp Hội kiên trì, tích cực triển khai cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam phù hợp bối cảnh đối ngoại nhân dân hiện nay, gắn kết cuộc đấu tranh bảo vệ nạn nhân với phong trào quốc tế vì hòa bình, nhân quyền và chống vũ khí hủy diệt hàng loạt.