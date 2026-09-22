Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng đại hội

Về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện các bộ, ngành; các chư tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu tham dự

Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các đại biểu tham dự đại hội

Dự đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận (cũ) qua các thời kỳ; đại diện các sở, ngành, địa phương; Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh Đồng Nai, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Tháp...

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa chúc mừng đại hội

Đặc biệt, đại hội có sự tham gia của gần 500 đại biểu đại diện cho hơn 553.000 tăng ni, tín đồ phật tử trên địa bàn tỉnh.

Các tăng ni, phật tử tham dự đại hội

Phát biểu diễn văn khai mạc đại hội, Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động Phật giáo trên địa bàn sau khi hợp nhất. Đây là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng với tinh thần “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả".

Sau hợp nhất, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng kiện toàn tổ chức, thống nhất phương thức điều hành, duy trì nền nếp hoạt động Phật sự. Toàn tỉnh hiện có 619 cơ sở tự viện, hơn 3.400 tăng ni và trên 550.000 tín đồ phật tử.

Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng kiêm Trưởng Ban Tổ chức đại hội tuyên đọc diễn văn khai mạc

Ban Trị sự và các ban chuyên ngành phát huy tốt vai trò điều hành, phối hợp, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo và triển khai Phật sự trên toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động Phật sự được triển khai trên nhiều lĩnh vực, như: tăng sự, giáo dục Phật giáo, hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, văn hóa, nghi lễ, từ thiện xã hội, thông tin truyền thông và đối ngoại Phật giáo.

Công tác giáo dục, đào tạo tăng tài được quan tâm. Nhiều tăng ni trẻ được tạo điều kiện học tập tại các cơ sở đào tạo Phật học. Công tác bồi dưỡng tăng ni là người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc thù địa bàn miền núi, biên giới của tỉnh được chú trọng.

Đông đảo các tăng ni, phật tử tham dự đại hội

Các hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn phật tử tiếp tục được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng. Một số cơ sở tự viện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức nghe pháp trực tuyến, đáp ứng nhu cầu tu học của phật tử.

Cùng với hoạt động Phật sự, tăng ni, phật tử trong tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh biên giới và bảo tồn bản sắc văn hóa cũng được các tăng ni, phật tử tích cực tham gia.

Đại diện các bộ, ngành Trung ương; sở, ngành, đơn vị tỉnh Lâm Đồng tham dự

Công tác từ thiện xã hội được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh triển khai rộng khắp, với tổng kinh phí thực hiện trong nhiệm kỳ hơn 300 tỷ đồng. Thông qua nhiều hoạt động như: hỗ trợ gia đình khó khăn, xây dựng nhà "Đại đoàn kết", trao học bổng, hỗ trợ khám, chữa bệnh, xây dựng cầu dân sinh, cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai...

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, với chủ đề "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả", Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”.

Giáo hội Phật giáo tỉnh chú trọng củng cố tổ chức Giáo hội, nâng cao chất lượng đội ngũ tăng ni. Hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo... sẽ được đẩy mạnh.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại đại hội

Tham dự đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ghi nhận, biểu dương những kết quả, sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng các tăng ni, phật tử đối với sự phát triển của địa phương trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của Đảng và Nhà nước.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cảm ơn đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Sau sáp nhập, Lâm Đồng có quy mô, không gian mới với 49 dân tộc cùng sinh sống. Vấn đề đoàn kết, thống nhất và nâng cao hiệu quả hoạt động của Giáo hội có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đại hội lần này không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, mà quan trọng hơn là thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, củng cố tổ chức Giáo hội. Từ đây, tất cả cùng xây dựng đội ngũ kế thừa, phát huy vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp xây dựng quê hương Lâm Đồng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Để thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các cá nhân

Giáo hội phát huy tinh thần hòa hợp, đoàn kết, vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tất cả cùng thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động vì cộng đồng.

Cùng với đó, Ban Trị sự cần phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, từ đó, quan tâm hơn nữa đến người nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng trao bảng ủng hộ xây nhà Đại Đoàn Kết cho tỉnh Lâm Đồng

Giáo hội cần chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển mới của tỉnh, quan tâm củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ kế thừa, nâng cao chất lượng hoạt động Phật sự. Công tác ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử, nhất là thế hệ trẻ phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp phải được tăng cường.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lâm Đồng rất mong nhận được sự chung tay đồng hành, ủng hộ của mọi tăng ni, phật tử trong giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh. Bởi khi có nhiều tuyến đường lớn, nhiều khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động, đời sống của Nhân dân mới được nâng lên, kinh tế - xã hội của Lâm Đồng mới phát triển bền vững. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Lâm Đồng khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân. Tỉnh sẽ quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng

Lâm Đồng tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, đồng hành và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính đáng trong quá trình hoạt động. Địa phương sẽ không ngừng phát huy tốt các giá trị văn hóa, đạo đức và nhân văn của Phật giáo, góp phần xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, văn minh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Phật giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Hòa thượng Thích Huệ Thông đề nghị Ban Trị sự nhiệm kỳ mới cần tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc”. Ban Trị sự tăng cường đoàn kết, hòa hợp, nhất tâm phụng sự đạo pháp, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ban Trị sự cần đề cao kỷ cương Giáo hội, đổi mới phương thức điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành Phật sự. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu tăng ni, tự viện, số hóa hồ sơ hành chính và tăng cường sử dụng các nền tảng trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Giáo hội cần được tăng cường.

Hòa thượng Thích Huệ Thông mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể Lâm Đồng quan tâm, tạo điều kiện để Phật giáo tỉnh hoạt động ổn định, phát triển, đồng hành cùng dân tộc.

Đại hội đã suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 105 vị. Trong đó, có 35 vị tham gia Ban Thường trực, 60 vị ủy viên và 10 vị dự khuyết.

Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng được đại hội tín nhiệm suy cử tiếp tục làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng khánh vàng và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động Phật sự và đóng góp cho cộng đồng được Trung ương, UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng.