Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần X sẽ thông qua 12 nhiệm vụ trọng tâm

Trong 2 ngày 26 và 27-10, Ban Tổ chức diễn tập xã Vĩnh Kim tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Cuộc diễn tập hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối; qua đó góp phần kiểm nghiệm cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.